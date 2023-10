'Arrogante', 'ficou devendo': entenda a treta entre Arthur Aguiar e chef

Arthur Aguiar usou as redes sociais para rebater a chef de cozinha Gisele Soldeira, que disse ter sido tratada com arrogância no chá revelação que o ator fez no domingo (22).

Não acompanhou a treta? A gente explica!

Gisele disse que Arthur foi "arrogante" no evento: "O cara foi extremamente horrível com os fornecedores. Eu imagino que ele estava esperando outra coisa, né? Um outro fornecedor lá para tá fazendo o evento dele, mas assim... Tinha que ter um pouquinho de sensibilidade, o mínimo de sensibilidade. O que ele fez ontem não se faz com ninguém, tá? Não quis tirar foto com ele, não quero mais nem saber dele nada, porque ele foi horrível".

Deram alguns xabus aí, né, por parte de uma celebridade que nem é tão celebridade assim, no meu ponto de vista. Uma pessoa... Não gostei da pessoa, achei ele arrogante. Arthur Aguiar. Chef Gisele Soldeira

Para Gisele, a energia no evento estava "pesada": "Pra vocês terem uma ideia, o clima era tão pesado e o cara era tão pesado, que não estourou [os fogos de artifício]. O que era lindo e maravilhoso estourou depois. Então assim gente, é energia. É pura energia", afirmou a chef.

Arthur Aguiar negou as acusações e compartilhou elogios que recebeu de outros fornecedores: "Eu não vou te dar esse palco que você quer, porque ao meu ver não faz nem sentido. Mas eu vou deixar uma reflexão para você: se você tivesse todo esse empenho que você teve para ir na rede social falar besteira, falar mentira... E isso eu graças a Deus não preciso nem me preocupar, porque quem já fez evento comigo ou para mim não vai concordar com você. Graças a Deus, os feedbacks que eu tenho são sempre muito incríveis. E são parceiros que sempre se repetem, eles sempre querem fazer de novo. Porque sempre é muito bom, coisa que nunca aconteceu com você e nunca acontecerá", disse o cantor no Instagram.

Todos os convidados que estavam lá teriam muitas coisas para falar também sobre o seu trabalho. Mas eu não vou fazer isso, apesar de ter uma audiência aqui bem grande, porque eu não tenho o intuito de atrapalhar o seu trabalho, apesar de achar que você ficou devendo muito na entrega. Mas muito mesmo. Arthur Aguiar

Ele disse que Gisele não disponibilizou água para os convidados: "Como é que você deixa faltar água para as crianças? Como que você explica para uma criança que ela não vai poder beber água naquele momento? Porque nós, adultos, a gente espera. A gente segura, mas e a criança?"

Jheny Santucci, mãe do filho de Arthur Aguiar, também entrou na treta e elogiou o cantor: "Ele é muito pleno, né, gente? Eu não tenho paciência. Se ela falasse alguma coisa... Olha, não tenho paciência. Ele ainda está sendo um amorzinho de não colocar a tua cara aqui. Além de você ser uma péssima profissional pelo que eu vi no nosso evento, você ainda é um péssimo ser humano".