Após pacto, Caio e Jonatas fazem descoberta chocante em 'Terra e Paixão'

Agatha (Eliane Giardini) lembrará a Hélio (Rafael Vitti) que o combinado era o filho conquistar Petra (Debora Ozório) para conseguir a sucessão. Em seguida, Hélio confessará a Agatha que se apaixonou por Petra.

Anely (Tatá Werneck) vai descobrir que Emengarda (Claudia Raia) é mãe de Luigi (Rainer Cadete). Marino (Leandro Lima) decidirá investigar a ficha de Norberto, nome falso usado por Setembrino (Zé Wendell).

Silvério (Samir Murad) informará a Caio (Cauã Reymond) e Jonatas (Paulo Lessa) o nome do filho de Agatha. Tadeu (Claudio Gabriel) ficará desesperado ao saber que Antônio (Tony Ramos) pode ficar com suas terras, caso não pague a dívida que tem com o produtor rural.

Por fim, Hélio ficará assustado ao ouvir Caio dizer a Ademir (Charles Fricks) que pedirá ajuda a Rodrigo (Maicon Rodrigues) para encontrar seu irmão.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.