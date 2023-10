VAR: Record exibe que Jaquelline não disse querer beijar Tonzão na Fazenda

A edição de segunda-feira (23) de A Fazenda 2023 (Record) exibiu o VAR sobre a suposta fala de Jaquelline a respeito de Tonzão na sede.

Segundo Lily e Simioni, a ex-BBB disse que queria beijar Tonzão na última festa. Jaquelline e Alicia, no entanto negaram que isso tenha sido conversado.

Na última dinâmica da discórdia, Simioni manteve o seu posicionamento. "Estávamos eu e a Lily fazendo maquiagem no mesmo espelho, de frente para vocês [Alicia e Jaquelline]. A Jaque virou com todas as letras e falou: 'Hoje eu vou beijar o Tom na festa'. Estou afirmando que essa conversa existiu."

O que mostra o VAR?

O VT de A Fazenda 15 exibiu Jaquelline conversando com Alicia.

Na ocasião, a peoa afirmou: "Hoje eu vou beijar um homem. Outro homem."

"A Jaque virou com todas as letras e falou: 'hoje eu vou beijar o Tonzão na festa'", diz Simioni E rolou VT pra revelar a verdade #ProvaDeFogo pic.twitter.com/tMZTNM6iWR -- A Fazenda (@afazendarecord) October 24, 2023

A equipe de Jaquelline também se posicionou sobre o assunto em um comunicado nas redes sociais: "Observem que a Jaque diz: 'Vou beijar OTO HOMI' e não Tonzão. Outra parte que ela fala é que irá beijar o galinho — e Alicia diz que o galinho não é comprometido e pode ser beijado."

"Pedimos respeito à Jaquelline e ao participante Tonzão, que tem um relacionamento aqui fora. A afirmação que a participante Simioni fez e Lily confirmou é extremamente errônea", finaliza a nota.

VAR? Temos! Depois de tanto Lily e Simioni confirmarem algo inexistente contra Jaquelline, viemos com os fatos para vocês. Assistam e tirem suas próprias conclusões!



Simioni que tanto diz que não fala algo sem ter certeza, foi pega na mentira novamente! #TeamJaque #AFazenda pic.twitter.com/28XUbRzVHY -- Jaquelline (@JaqueGrohalski) October 23, 2023

