Valentina Francavilla abre o jogo sobre ganhar 40 kg: 'Adoram julgar'

Valentina Francavilla, 43, em entrevista a Quem sobre ganhar 40 kg:

Pressão nas redes sociais: "Muita pressão. Além de me chamarem de gorda, baleia, as pessoas sempre adoram julgar. Julgam que eu estou com depressão. Pô, eu não estou gorda porque estou com depressão. Estou gorda porque comi demais. As pessoas relacionam que você ganhou peso por algo ruim — depressão, falta de emprego. Dizem que engordei porque não voltei ao Programa do Ratinho. Não, nada disso. Não voltei porque não quis, quis dar mais atenção ao meu filho. A internet coloca muita pressão. 'Quem é ela?', 'Está horrível'. Resolvi me recolher. De repente, vi que não tinha que ficar recolhida, não. E quer saber? Recebo mais cantadas hoje do que antes".

Solteira: "Estou solteira. Sou separada do pai do Pepe e juro pelo o que há de mais sagrado que recebo mais cantadas atualmente. Eu já fui capa de Playboy, né? Mas, hoje em dia, recebo mais cantadas".

Retração com o corpo: "Não tinha vontade de sair, de fazer a unha, achava que todo mundo iria ficar olhando. Opa, espera aí, né? Ninguém tem que se achar tão importante a ponto de achar que todos os olhares estão voltados para você. É importante se amar ao se olhar no espelho. Quando a gente se ama, a vida muda de um jeito tão bom... Quando comecei a entender que estou bonita, foi muito bom".

Aceitação: "Demorei dois anos para ter essa aceitação. Ficava publicando fotos só de rosto. Hoje, não vejo problema em mostrar meu físico atual. Quando uma gordinha chega para me dar um abraço, eu faço questão de enaltecer que ela precisa entender que é linda. Me descobri feliz assim. Muitas mulheres, quando se consideram fora do peso, acabam ficando mais retraídas. Quando passei a me aceitar, senti como se abrisse um portal e me sentisse mais leve.

Comentários que mais incomodam: "Quando associam peso com depressão. Muita gente achava que estava depressiva, queria dar diagnóstico. Acham que estou gorda por algo ruim. Estou gorda porque comi demais".

Virada de chave: "Há cerca de um mês comecei a ficar de saco cheio das pessoas falando 'nossa, como você mudou'... Sabe quando esses comentários começam a te sufocar? Comecei a reparar e vi que não estava feia. Reparei que, na verdade, não estava me cuidando. No aniversário do meu filho, resolvi me arrumar e fazer uma maquiagem. Quando me olhei e me vi arrumada, maquiada, a sensação foi: 'Valentina, você está linda!'. Antes, eu me sentia um lixo".

Ganho de peso: "Há dois anos, quando entrei em A Fazenda, estava com 54 quilos. Hoje, peso 94".

O que mudou: "Muita coisa, 40 quilos. Perdi todas as roupas. Nenhuma entra. Lamentava que nenhuma roupa entrava. Porém, hoje em dia, a moda plus size está superlegal, é possível estar na moda. Se a pessoa se aceitar, é possível ter uma vida feliz. Quando sua energia está boa, isso emana e todo mundo percebe. É uma questão astral. Sempre fui uma pessoa 'padrão'. Quando fiquei gorda, vi como é o preconceito".

Reflexão: "Teve um [comentário] que me fez refletir: 'Ela era sonho de consumo e hoje está um lixo acabado'. Fiquei pensando muito depois desse comentário. Vi que é preciso ter estrutura emocional, caso contrário você se acaba. Tem que estar preparada. Tem gente que fala barbaridades, mas também tem gente que elogia e me agradece. Acho gratificante".