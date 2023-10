Tesão de Berenice e Cândida: Thati Lopes abre o jogo sobre 'Terra e Paixão'

Berenice de "Terra e Paixão", Thati Lopes está começando uma nova fase da personagem na novela das nove. Após perder a administração do bar Naitendei e ver seu romance com Antônio La Selva (Tony Ramos) esfriar, a malandra uniu forças com Enzo (Rafael Gualandi) e formou uma parceria que é puro tesão para dar um golpe em Tadeu (Claudio Gabriel).

Na trama de Walcyr Carrasco, Enzo e Tadeu convidaram Berenice para ser a nova Rainha Delícia após a "aposentadoria" de Anely (Tatá Werneck). Embora o intuito fosse ganhar dinheiro em cima da sensualidade da moça, Berenice e Enzo decidiram se juntar para enganar o pai de Graça (Agatha Moreira) e ficarem com os lucros.

A parceria entre os dois logo foi bem recebida pelo público, que começou a torcer pela formação de um novo casal. Pouco tempo depois, a torcida dos personagens foi à loucura quando Berenice e Enzo deram o primeiro beijo.

Para Thati Lopes, apesar de a atriz achar que a malandra ainda guarda sentimentos por Antônio, o casal com Enzo tem tudo para dar certo.

"Tô muito animada com essa dupla. De fato, acho que é tesão e vontade de se dar bem na vida. Eles se encontraram. Mas na parte amorosa, acho que ela ainda sente alguma coisa pelo Tonhão dela. Tô muito animada com essa nova possibilidade de #Berenzo."

Thati Lopes, em entrevista ao gshow

Retorno de Cândida?

Uma foto publicada por Susana Vieira nas redes sociais deu início à criação de inúmeras teorias sobre uma possível ressurreição de Cândida em "Terra e Paixão". A atriz divulgou uma foto na qual posou ao lado de Thati Lopes e registrou o "encontro" oficial entre a ex-dona do Naitendei e Berenice.

Questionada por um seguidor sobre um retorno da personagem, Thati não escondeu sua torcida. "Seria lindo", escreveu.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.