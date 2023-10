Tati Quebra Barraco fará sua 27ª plástica: 'Sempre me achei feia'

Tati Quebra Barraco, 44, contou, em entrevista a Quem, que fará sua 27ª plástica:

Gordurinha nas costas: "Vou fazer uma lipo nas costas. Estou em processo de exames. Já fiz 26 plásticas".

Nunca se achou bonita: "Sempre me achei feia. Nunca me achei bonita, mas a gente dá uma melhorada. Toda a vida fui menosprezada por ser mulher, da comunidade e preta. Antes me chamavam de feia e gorda. Só que existe limite para tudo. Hoje não perco mais meu tempo e bloqueio a pessoa".

Sem arrependimentos: "Não me arrependi de nenhuma plástica. Sempre fui empoderada no sentido de fazer o que quero sem me preocupar com a opinião dos outros. Mas faço sempre com a mesma pessoa. Não pode sair operando com qualquer pessoa. Claro que cada um tem suas condições financeiras, mas parcela em mil vezes, para fazer com uma pessoa boa".

Histeroscopia, procedimento cirúrgico para tratar patologias benignas da cavidade uterina. "Estou bem, graças a Deus. Já estava marcada. Tive que tirar esse policístico e um mioma de meio centímetro. Foram 48 horas de recuperação e depois vida normal".