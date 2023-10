Sandra Annenberg relembra que já foi atriz: 'Direto do túnel do tempo'

Sandra Annenberg, 55, relembrou sua carreira de atriz com uma postagem feita nas redes sociais na segunda (23).

A jornalista compartilhou uma foto do seu registro de atriz, tirado há 35 anos. "Me lembro da grande emoção que foi conseguir meu registro como atriz há 35 anos! Direto do túnel do tempo", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, Sandra recebeu comentários de amigos famosos e até um convite para voltar a atuar. "Linda", escreveu Tatá Werneck. "Pois meu bem, e quando vai se arriscar novamente? Nós já trabalhamos juntos, vamos repetir?", questionou o ator Odilon Wagner.

Os fãs também apontaram a semelhança da atriz com a filha Elisa. "Elisa?", disse uma seguidora. "A cara da Elisa!", afirmou outro.

Sandra Annenberg e filha, Elisa Imagem: Reprodução/Instagram

Annenberg trabalhou como atriz antes de ser jornalista e chegou a fazer novelas. Em 1989 ela atuou em "Pacto de Sangue", trama de época da Globo. Também fez uma novela no SBT, "Cortina de Vidro", onde vivia a personagem Ângela Campos.

Sandra Annenberg na novela 'Cortina de Vidro' do SBT Imagem: Reprodução/Internet

Em 2023, ela voltou para o teatro. Sandra foi narradora da peça infantil "Pedro e o Lobo", que ficou em cartaz no Theatro Municipal de São Paulo.