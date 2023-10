Rachel Sheherazade diz não ser 'vilã' por processar o SBT: 'Meus direitos'

Rachel Sheherazade afirmou que não é a "vilã" na batalha judicial que trava contra o SBT e destacou que acionou a Justiça para ter seus direitos trabalhistas reconhecidos.

Sheherazade abordou o assunto ao ser questionada se o processo contra o canal de Silvio Santos pode ser um impeditivo para seu retorno às telinhas, o que ela nega. As declarações foram em entrevista ao Link Podcast,

"Não existe nenhum impedimento, o fato de eu ter processado a emissora passada, mas eu processei porque tive minhas razões, tenho direitos a serem questionados, esses direitos me foram garantidos em todas as instâncias Não fiz nada do que nenhum trabalhador brasileiro com direitos a serem reclamados pudesse fazer", falou.

"É meu direito ingressar na Justiça, não é pecado nenhum, eu não sabotei ninguém, pelo contrário, deixei de receber verbas. Estou no meu direito. Acho que não fui nenhuma vilã em ter ingressado na Justiça para ter meus direitos reconhecidos que me foram negados durante 10 anos da minha trajetória. Dei tudo de mim, emprestei todo meu talento para a emissora, foi uma troca, como qualquer relação de trabalho. Relação de trabalho não é relação de favores. Entreguei tudo que tinha que entregar, do outro lado não houve entrega", completou.

Por fim, Rachel Sheherazade afirmou esperar algum convite para voltar à TV. "Meu segundo maior talento, depois de ser mãe, é está na televisão, e o que falta para eu estar em uma grande emissora, de repente é o convite".

Rachel Sheherazade foi âncora do principal telejornal do SBT por 10 anos, mas deixou a emissora em 2020, quando foi demitida. Recentemente, ela disse durante participante em "A Fazenda 15" (RecordTV) que já levou advertência na emissora por suas opiniões, e o SBT informou que planeja processar a apresentadora.

Vale ressaltar que em setembro de 2022, Sheherazade venceu uma ação contra o SBT em segunda instância por unanimidade na Justiça do Trabalho. Além dos direitos trabalhistas, a jornalista teve reconhecido o pedido de indenização por danos morais em razão de um episódio ocorrido no "Troféu Imprensa" de 2017. Na ocasião, Silvio afirmou para Rachel durante a premiação que ela não foi contratada para dar opiniões políticas, como a ex-apresentadora do SBT Brasil tinha o hábito de fazer na bancada do telejornal.