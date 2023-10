Quem são as Barbies humanas que gastam fortunas para parecer boneca?

Ao redor do mundo, várias influenciadoras são conhecidas como "Barbies humanas", mulheres que gastam fortunas para ficarem parecidas com a boneca da Mattel.

Nos últimos meses, a cultura pop ficou dominada pela universo cor-de-rosa do filme "Barbie". Muito antes disso algumas pessoas já estavam empenhadas em se tornarem a boneca loira. Conheça algumas delas:

Bárbara Jankavski

Brasileira de 27 anos, ela já passou por 26 cirurgias plásticas para ficar parecida com a Barbie. Só no nariz, foram cinco procedimentos para chegar no resultado desejado. Bárbara também fez lipoaspiração de pescoço, arqueamento as sobrancelhas, preenchimento de glúteos. A influenciadora afirma já ter gastado R$ 300 mil em sua transformação.