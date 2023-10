Princesa Margaret fez sexo explosivo com astro do pop, diz ex do cantor

A princesa Margaret, irmã da rainha Elizabeth 2ª, teve uma noite de "sexo explosivo" com o astro americano do pop Eddie Fisher, segundo uma das ex-mulheres do cantor.

Terry Richard, 69, recontou em detalhes o que ouviu de Eddie sobre o encontro com a princesa, em entrevista ao jornal britânico Daily Mail. Ela lançará em breve a autobiografia "Beauty Queen Dreams".

Margaret e Eddie se conheceram em um evento de caridade em Londres, e foi a princesa quem propôs que os dois se encontrassem depois da festa. "Ela perguntou se ele queria ir para Clarence House [residência real] mais tarde. Temos que admirá-la. A mãe dela e a irmã, a rainha, estavam no evento, e ela teve a coragem de sussurrar no ouvido de Eddie e propor que os dois transassem", diz Richard. À época, Margaret tinha 22 anos, e Fisher, 24.

A princesa recebeu Fisher usando uma camisola transparente com enfeites de renda. "O quarto cheirava a cigarro e perfume caro."

"Ele me disse que o sexo foi explosivo", relembrou Richard. "Margaret não era virgem. Ela era desinibida na cama. Durou muito e os dois se satisfizeram várias, muitas vezes. Eddie disse que eles se 'encaixavam perfeitamente' e que ela gritou 'Eddie! Oh, Eddie!' de novo e de novo."

Fisher teria dito que Margaret tinha os seios mais perfeitos entre todas as mulheres com quem ele já havia transado.

O cantor ainda transou com a dama de companhia, Iris Peake. "Ele ficou muito orgulhoso por transar com a princesa e com sua dama de companhia. Não sei se a princesa Margaret sabia que ele dormiu com Iris."

"Eddie nunca falou sobre a princesa Margaret em público, ele a respeitava muito", disse a ex do músico. "Mas ele me falou do encontro deles muitas, muitas vezes durante nosso casamento. Ele lembrava disso com muito carinho", completou.

A atriz Carrie Fisher, filha de Eddie Fisher, foi a primeira a confirmar o romance entre o pai e a princesa. "Meu pai transou com a princesa Margaret. Eles fizeram amor de um jeito muito bonito. Eu vou me enrascar por falar disso", contou no programa The Jonathan Ross Show, em 2016.

Fisher foi casado com atrizes como Debbie Reynolds, Elizabeth Taylor e Connie Stevens. Entre suas músicas de sucesso estão "Oh, my Pa-Pa" e "Cindy Oh Cindy". Ele morreu em 2010, aos 82 anos.