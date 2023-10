Prêmio elege as melhores padarias de São Paulo; conheça as finalistas

O 3ª edição do prêmio Padocaria 2023, que elege as melhores padarias de São Paulo, entra na sua reta final.

Dia 30, na próxima segunda-feira, inicia a 2ª fase da votação para selecionar as melhores padarias de cada região da cidade. A votação ocorrerá no site do Padocaria.

Participam desta etapa as 5 mais votadas na 1ª fase no Centro e nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste. Veja abaixo quais estão na disputa.

A eleição ocorre até o dia 12 de novembro e, nessa fase, além do público, um júri técnico visitará de maneira incógnita as finalistas e também participará da eleição.

Finalistas por região

Zona Sul

Ceci

Europão

Fiorella

Orquídea Ouro

Padoca da Praça

Zona Leste

Big Pão Express

Casa Nápoles

Cepam

Nova Yara

Vera Cruz

Zona Norte

Condessa

Estado Luso

Florestal

Líder

Saint Tropez

Zona Oeste

CPL

Estrela do Butantã

Merci

Villa Grano

Villa Real

Centro

Bella Paulista

Campos Elíseos

Cascatinha

Palmeiras

San Remo

Sobre o Padocaria

A padaria Ceci foi a grande campeã da segunda edição do Padocaria, em 2022 Imagem: Fernando Moraes/UOL

Esta é a terceira edição do prêmio. Na 1ª fase do concurso, a votação digital aberta ao público selecionou os destaques em oito categorias gastronômicas — Café, Doce, Pão na Chapa, Pãozinho, Serviço de Frios, Time de Chapeiros e Pizza de Padaria, a novidade deste ano — e as finalistas que vão disputar o título da sua região e o grande prêmio de "A Melhor Padaria de São Paulo".

O resultado final será revelado no dia 23 de novembro durante evento no qual serão conhecidos os vencedores em todas as categorias, as melhores padarias de cada região e a grande campeã.

Em 2022, o destaque foi para a padaria Ceci, da Zona Sul de São Paulo, que levou o troféu da região e melhor café, doce, pão na chapa, chapeiros e serviços de frios. Já a Estado Luso, da Zona Norte, conquistou o bicampeonato na categoria de melhor pão francês. Veja todos os campeões da edição 2022.