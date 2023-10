Por que Diogo saiu de Mulheres Apaixonadas? A culpa foi de Hollywood

Nos próximos capítulos de "Mulheres Apaixonadas", o público vai se despedir do galanteador Diogo. Muitas pessoas podem não se lembrar de como foi na época em que a novela foi exibida, mas a saída do personagem foi um divisor de águas na carreira de Rodrigo Santoro, que interpretou o papel.

Com 27 anos de idade e uma carreira já repleta de sucessos no Brasil, o artista começou a apostar em projetos internacionais. E foi durante a novela das 21h que surgiu o convite para Santoro fazer uma participação especial em "As Panteras Detonando".

Por conta das gravações, o ator precisava ficar morando um período nos Estados Unidos, impossibilitando que ele conciliasse com a produção da TV Globo. Sem falas e morto nos primeiros 30 minutos do longa, Rodrigo Santoro nunca se arrependeu da decisão.

"Eu sempre disse, e volto a dizer, que estava ali por causa da experiência, pela oportunidade de conhecer um outro estilo de trabalho em uma outra cultura. E que tudo era uma novidade muito interessante para mim", Rodrigo Santoro em entrevista para Reuters.

Como é o final de Diogo em Mulheres Apaixonadas?

Na história escrita por Manoel Carlos, Diogo vive um casamento conturbado com Marina (Paloma Duarte) e acaba colocando um ponto final na relação, enquanto a fotógrafa começa a se interessar por Expedito (Rafael Calomeni).

O bonitão acaba viajando para o exterior com o intuito de fazer um curso. Na despedida no aeroporto, ele ainda se declara pela prima Luciana (Camila Pitanga). "Eu vou, mas eu volto. Sabe por quê? Porque amor de primo não acaba nunca!", promete Diogo.

E é justamente assim o desfecho do bonitão. Após o fim das gravações, Rodrigo Santoro retornou ao Brasil e gravou a reta final. Diogo volta ao país, pede Luciana em casamento e os dois vivem felizes juntos nos Estados Unidos.