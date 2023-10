Participante perde bolada por causa de Thanos e ganha presente de Huck

Neste domingo (22), o "Domingão" estreou a nova temporada do quadro "Quem quer ser um milionário?" com grandes emoções. Apesar de ter mandado bem no programa, a educadora Luana Diniz não faturou o prêmio de R$1 milhão por conta de uma pergunta sobre o filme "Vingadores - Guerra Infinita". O apresentador Luciano Huck, porém, a surpreendeu com a promessa de um presente para a filha dela.

Luana avançou bem na disputa pelo prêmio, mas se embolou com uma pergunta de cultura pop. O apresentador questionou a educadora sobre qual super-herói não desapareceu após o vilão Thanos fazer o famoso "estalo" com os dedos no filme. Diniz ainda fez uma ligação para pedir ajuda ao irmão, mas o confundiu ao demorar para ler a pergunta de forma correta. A princípio ela perguntou ao parente 'quais personagens desapareceram'.

Na pergunta feita por Luciano Huck, quatro personagens foram citados nas alternativas: Mantis, Vespa, Soldado Invernal e Viúva Negra. A resposta correta era a da Viúva Negra, a única personagem dentre essas opções que não desapareceu após o estalo de Thanos em "Guerra Infinita". Ela deu continuidade à história ao lado dos outros Vingadores originais em "Ultimato", como o Homem de Ferro, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro e Capitão América.

O lado positivo foi que Luana Diniz não saiu do programa de mãos vazias e levou pra casa R$ 30 mil, que já tinha salvo no 'fundo de segurança' do quadro. Para a surpresa dela, Luciano Huck ainda prometeu enviar um presente para sua filha, Marina, que completará 15 anos nesta semana.

"Olha pelo lado bom, você saiu do Maranhão, veio passear nos Estúdios Globo e volta para casa com R$ 30 mil. Não é o R$ 1 milhão que eu queria pagar, mas é um dinheiro que chega na semana do aniversário de sua filha de 15 anos", Luciano Huck.

A educadora aproveitou para mandar um recado para a filha. "Filha, mamãe te ama. Tudo que faço é pela nossa família, por você, a sua festa de 15 anos vai ser um arraso. Te amo demais", se declarou. "Vou mandar um presente de 15 anos", prometeu o marido de Angélica.