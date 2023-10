'Chato pra cara***': Como Pânico na TV gerou climão de Milton Leite e Ceni?

Milton Leite, 69, principal voz do canal SporTV [canal a cabo da Globo], é dono de bordões icônicos como narrador de futebol e também de um vídeo viral em que chamou o ex-goleiro Rogério Ceni, ídolo do time São Paulo Futebol Clube, de "chato pra cara***".

Além de não saber o responsável por vazar o conteúdo, o narrador do Grupo Globo possui uma mágoa com o extinto programa Pânico na TV, exibido na RedeTV! e, depois, na Band, por tornar o vídeo público com brincadeiras sem lhe dar a chance de explicar o que tinha ocorrido.

O que aconteceu:

Ao podcast Tomando uma Com, do canal do YouTube do Futeboteco, Milton Leite contou que estava no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), para narrar o clássico Santos e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro 2007, ao lado do comentarista André Rizek.

Enquanto o SporTV exibia uma coletiva sobre a Seleção Brasileira, que disputaria a Copa América na Venezuela, o narrador discutia com o comentarista em relação ao jogo que iriam transmitir e soltou a famosa frase "o Rogério Ceni é chato pra cara***".

Aquilo não estava no ar e acho que é a grande sacanagem... Segundo eles [na Globo], na época, se você apontasse a antena parabólica na direção de onde está passando o sinal do satélite, você consegue captar. Alguém teria captado, gravado e, depois, colocado no YouTube. Milton Leite

O narrador até os dias de hoje não sabe ao certo como houve o vazamento. "Essa explicação que eles me deram na época, mas não descarto, por exemplo, que alguém internamente no SporTV tenha gravado isso para tentar me ferrar depois."

E o Pânico na TV?

O vídeo de Milton Leite externando a sua opinião sobre Rogério Ceni ficou "escondido" no YouTube de 2007 a 2009, mas o Pânico na TV o tornou público ao colocá-lo em uma reportagem sobre os perigos da antena parabólica.

Além disso, a repercussão do vídeo fez com que a atração de humor enviasse Sabrina Sato e Evandro Santo — repórteres do programa — para entregarem o troféu "chato do ano" ao goleiro do São Paulo no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP).

A dupla questionou os jogadores do time do Morumbi se Ceni "era chato mesmo" e entregou o troféu ao goleiro, que afirmou ser "chato" e não quis mandar recado para o narrador do SporTV.





"Fiquei bravo"

Para Milton Leite, o programa Pânico na TV foi irresponsável por tornar o vídeo público sem lhe dar o direito de explicar que o conteúdo nem chegou a ir ao ar no SporTV.

Fiquei bravo com o pessoal do Pânico, porque em nenhum momento eles tiveram a delicadeza de me ligar: 'Escuta, estamos com um vídeo aqui', para eu me explicar o que tinha acontecido e até para dizer para quem estava assistindo no programa deles que aquilo não foi para o ar. Até hoje as pessoas acham que foi para o ar. Aquilo não vazou no Premiere [pay-per-view], SporTV e lugar nenhum.

Milton Leite, ao podcast do canal no YouTube do Futeboteco.

O narrador disse que o episódio não gerou ruídos com Ceni e não descarta que alguém da Globo teria jogado na internet para prejudicá-lo. "Só torcedor que pegava no meu pé no Morumbi."

Encontro com Ceni

Ao UOL Esporte, em 2014, Milton Leite revelou se sentir incomodado com a forma que o Pânico na TV colocou em risco a sua imagem por pura brincadeira. "O Pânico começou a usar aquilo toda semana e é óbvio que ganhou uma dimensão muito maior. Mas como é que veículos de mídia utilizam a minha imagem daquele jeito sem nem sequer me dar a chance de explicar o contexto em que aquilo tinha acontecido? Eles acharam engraçado, colocaram no ar e me colocaram em risco. Ninguém me procurou. Até hoje ninguém me perguntou nada."

Ainda em 2014, Rogério Ceni e Milton Leite se encontraram frente a frente no extinto programa Bem, Amigos, no SporTV. Durante uma premiação, o goleiro brincou ao dizer que só não cumprimentou o narrador porque era considerado "chato". "Os demais eu cumprimentei quando cheguei, só não tinha cumprimentado o Milton que me acha chato. E eu sou mesmo, ele tem razão, não é uma brincadeira", disse. Milton Leite quebrou o gelo com a resposta: "Ainda bem que é você quem está falando agora", aos risos.

Splash procurou a RedeTV!, canal em que o Pânico estava na época, e o apresentador Emilio Surita para comentaram sobre o episódio. Até a publicação deste texto, eles não haviam se manifestado.