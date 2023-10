Nova personagem vira aliada de Agatha e destrói Irene ao expor segredo sujo

Do BOL em São Paulo

Falta pouco para a chegada de Emengarda em Nova Primavera, e tudo indica que ela vai mesmo ser fundamental para abalar as estruturas de "Terra e Paixão". Além de ser mãe biológica de Luigi (Rainer Cadete), a personagem interpretada por Cláudia Raia terá conexão direta com o passado de Agatha (Eliane Giardini).

De acordo com o portal NaTelinha, Emengarda fingirá ser tia do filho, já que Luigi apresentou sua mãe como uma outra pessoa. Irene (Gloria Pires), que já sabe da mentira, vai sustentar a mentira do genro e convidará a forasteira para ficar hospedada em sua casa.

Mas Emengarda ficará bem longe da megera, já que o público descobrirá que ela dividia a mesma cela com Agatha na época em que a vilã estava presa. As duas vão se reencontrar e Emengarda se oferecerá para ajudar na guerra contra Irene.

Inclusive, a golpista se tornará os olhos e ouvidos de Agatha dentro da mansão, vigiando Irene dia e noite. Será Emengarda que descobrirá o affair que Irene vive com Vinícius (Paulo Rocha). A mãe de Luigi tenta faturar com as fotos dos pombinhos juntos, mas Agatha dará sua cartada contra a inimiga ao levar Antônio (Tony Ramos) para o mesmo motel em que Irene e Vinícius estarão hospedados.