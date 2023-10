MC Cabelinho publica foto ao lado de suposta affair: 'Gangue do amor'

MC Cabelinho, 27, compartilhou uma foto ao lado da sua suposta affair. Em uma rede social, ele descreveu que é a "gangue do amor".

Em uma foto publicada no story do Instagram, o funkeiro aparece ao lado da cantora de trap Yasmin Pinto, mais conhecida como Slipmami, 23. No registrado compartilhado na madrugada de hoje, ele escreveu a legenda: "Love gang (gangue do amor, em português).

Após a publicação do funkeiro, os rumores de um relacionamento aumentam. Em seu perfil, Slipmami repostou a foto com um coração. Na semana passada, os dois foram vistos juntos chegando em um show que o cantor iria fazer.

Slipmami é de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e faz sucesso nas plataformas de música.

Em agosto, MC Cabelinho terminou o noivado com Bella Campos, 25. O relacionamento chegou ao fim após anúncio da atriz, após ela descobrir uma suposta traição do funkeiro com a estudante de Direito Duda Mehdef.