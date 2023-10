Marido de Ana Paula Padrão sofre múltiplas lesões após acidente em assalto

Ana Paula Padrão, 57, informou que o marido Gustavo Diament está hospitalizado em São Paulo com múltiplas fraturas após cair numa vala de sete metros ao fugir de um assalto.

O que aconteceu?

A apresentadora do Masterchef (Band) relatou nas redes sociais que o companheiro foi vítima de um assalto na rodovia Dutra, na tarde do último domingo (22), após terem passado o final de semana na Serra da Mantiqueira.

"A gente saiu de lá voltando pra São Paulo ontem, no fim da tarde. Eu tava de carro com o nosso cachorro e o Gustavo tava voltando de moto pela Dutra [rodovia]. E, quando eu já estava entrando em São Paulo, soube que tinha acontecido alguma coisa com ele, me mandaram a localização e eu voltei 30 quilômetros", iniciou.

Ele foi assaltado. Uma outra moto com duas pessoas armadas fez uma abordagem e ele parou, jogou a moto no chão, entregou a moto e saiu correndo. Parece que houve uma perseguição e, entre uma pista da Dutra e outra, num determinado trecho, tem uma vala de 7 metros de profundidade. Ele caiu nessa vala.

Ana Paula Padrão

Em razão da profundidade da vala, Gustavo foi resgatado em uma ação de rapel da equipe de bombeiros e teve múltiplas fraturas detectadas após internação no Hospital Ipiranga, de Arujá — na Grande São Paulo.

"Ele tem as duas escápulas quebradas em vários lugares, tem uma vértebra no meio da coluna fraturada, tem uma outra vértebra na base da coluna fraturada e quebrou a bacia. Até agora são os achados e tem outros exames pra fazer. Por enquanto, está descartada cirurgia. Vamos ver nas próximas horas, mas tô sendo muito bem atendida e ele também. Já teve muita dor, foi medicado e vamos ver o que acontece nesses próximos dias", explicou a jornalista.

Ana Paula Padrão transferiu o marido para um hospital mais próximo de sua casa nesta segunda-feira (23). Ela fez questão de agradecer à CCR, Polícia Rodoviária Federal e médicos pelo trabalho ágil para salvar a vida de seu companheiro.

"Os paramédicos fizeram um rapel pra essa vala de 7 metros, conseguiram colocar o Gustavo estável numa prancha, colocaram numa maca e içaram o Gustavo pra fora dessa vala.... Eu assisti o resgate. Foi incrível e obrigado, vocês salvaram meu marido", contou.

Ele tá bem, mas tem muitos exames pra fazer. São as primeiras horas com a dor controlada... Vai ser uma recuperação difícil e longa, porque tem muita fratura, mas dentre as inúmeras possibilidades de final de história essa está muito boa pra gente.

Ana Paula Padrão

Splash entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal e a CCR, que enviou a seguinte nota:

Ontem (22/10), às 18h52, a concessionária foi acionada para atender a uma ocorrência no km 197 da pista sentido São Paulo, em Arujá. Duas equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da CCR RioSP foram encaminhadas ao local, sendo uma delas de suporte avançado. O resgate da vítima exigiu o uso da técnica de salvamento em altura, que necessita de expertise e conhecimento para que seja realizada com segurança tanto para equipe como para vítima. Após estabilizada pelo médico da equipe da concessionária, a vítima foi encaminhada para um hospital de Arujá.

O serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) da CCR RioSP tem cerca de 260 profissionais para atender as duas rodovias - Via Dutra e Rio-Santos. Todos os colaboradores são capacitados e treinados para oferecer o melhor atendimento ao cliente. As viaturas contam com modernos equipamentos que aumentam as chances de sobrevida da vítima.