Marcelle e Pasin: Programa do João está muito preso ao legado de Faustão

João Silva, 19, filho de Fausto Silva, lançou no último sábado (21) o Programa do João, seu primeiro projeto solo na TV aberta. A atração irá ao ar semanalmente na Band, entre 20h30 e 22h.

A colunista Marcelle Carvalho fez, no Splash Vê TV, uma avaliação pouco positiva da estreia. "Achei esse programa bem morno - e muito aquém do que a gente poderia esperar. O João tem todo o carisma, todo o jeito para se comunicar - mas achei que, para uma estreia, que quer capturar o público para voltar no próximo sábado, não funcionou muito bem."

Ela achou o formato da atração antiquado demais para ser comandado por um rapaz de 19 anos. "Um programa apresentado por um jovem, feito dentro de um teatro... Parece que o programa está meio antigo, fiquei com essa impressão. Acreditava que pudesse vir um programa mais hi-tec, que envolvesse mais tecnologia."

O colunista Lucas Pasin concorda que falta modernidade ao Programa do João. "Só de ser [gravado] num teatro, com aquela plateia ali, já passa uma vibe de programa antigo - e ainda fica muito preso ao que a gente via no [programa do Faustão. Quando eu o entrevistei, ele disse que seria diferente do pai dele [como apresentador] - mas ainda não conseguiu mostrar isso."

Pasin acredita que João precisa se distanciar do legado paterno e construir sua própria identidade na telinha. "Precisa perder um pouco da característica do que era o Faustão, porque não combina realmente com o João. Acho que é isso que estamos esperando: ver [no novo programa] um pouco mais da cara do João, do que ele pode trazer [para o público]."

Marcelle: Excesso de barraco em A Fazenda faz tudo parecer combinado

A expulsão de Rachel Sheherazade, 50, culminou na ruptura do contrato entre a Record e algumas marcas patrocinadoras de A Fazenda (Record). A jornalista foi tirada do reality show após agredir Jenny Miranda, 34, durante uma discussão.

Marcelle Carvalho lamentou, também no Splash Vê TV, a onda de baixaria que tem tomado conta de A Fazenda desde a temporada anterior. "A sensação que eu tenho é que as pessoas já entram [em A Fazenda] querendo a briga. Aí fica parecendo que é uma coisa meio armada: a pessoa mal chega, já não vai com a cara de fulano e de siclano e começa uma briga, às vezes do nada!"