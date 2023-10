Luna morre do coração após visita inesperada de inimiga

Do BOL em São Paulo

No episódio de "Fuzuê" desta terça-feira (24), Bebel fica alarmada com o comportamento de Preciosa. Pascoal inicia seu plano de desestabilização da família Montebello e negocia com um fornecedor de reputação duvidosa.

Cecília revela a Luna e Maria Navalha que Cata Ouro está a par da história da Dama de Ouro. Mesmo após a chantagem de Pascoal, Preciosa conspira com ele sobre seu próximo golpe planejado contra Luna. Luna agradece a Fernanda por sua ajuda nas negociações envolvendo suas biojoias.

Inicia-se a reunião com as candidatas para o concurso Rainha da Fuzuê. Miguel elabora uma estratégia ousada para obter informações sobre o tesouro da Dama de Ouro através de Preciosa.

Maria Navalha exige uma conversa com Nero. O delegado Barreto recebe informações acerca da cruz de ouro e fica apreensivo. Luna estranha quando Jefinho menciona que ainda não fechou um contrato com Tonico Valverde. Olívia toma uma decisão surpreendente e procura Luna.