'Faltou aconselhamento financeiro', diz Gil sobre declaração de Sheherazade

Gil do Vigor usou sua conta no Instagram na noite de hoje (23) para comentar uma declaração de Rachel Sheherazade, expulsa de A Fazenda 2023 (Record), sobre seu salário à época como jornalista do SBT.

Rachel Sheherazade disse que o salário "em torno" de R$ 200 mil que recebia na época em que trabalhava no SBT foi insuficiente para comprar uma casa própria e afirmou não se tratar de uma quantia milionária.

Gil comentou o assunto no perfil de uma página de notícias que repercutiu a declaração. "Desculpas por intervir na declaração da Rachel e sei que ninguém pediu minha opinião mas darei de toda forma pois acho importante destacar que, mesmo considerando descontos e impostos, se a renda da Rachel realmente fosse de 200 mil mensal (caso seja verídico o que estão comentando), ela estaria ganhando mais que 99% dos brasileiros, conforme dados do IBGE que indicam que se um brasileiro recebe acima de 28 mil, ele já está entre o 1% com maiores salários."

"Portanto, parece que faltou à Rachel buscar um aconselhamento financeiro e falo para todos, é importante cuidar do seu dinheiro pois aquela música é real: dinheiro na mão é vendaval", completou.

O que disse Sheherazade?

A jornalista abordou o assunto em entrevista ao Link Podcast.

"Tem vários descontos, impostos a pagar de pessoa jurídica... Na verdade, apesar do salário eu não consegui ainda realizar [o sonho da casa própria]... O salário não era milionário. Esse era o salário que aparecia para o público, mas não era o salário que realmente caía na conta. O salário que eu recebia era mais para o meu sustento, consegui juntar alguma coisa, que foi para a educação dos meus filhos. Nada mais que isso, talvez, no futuro, eu achava que pudesse juntar para financiar alguma coisa, mas deu para garantir a educação dos meus filhos, que para mim era mais importante que a minha casa", declarou.

Rachel Sheherazade foi âncora do principal telejornal do SBT por 10 anos, mas deixou a emissora em 2020, quando foi demitida.