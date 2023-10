Leão Lobo: Galã Estrategista

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (23). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

********

Na monotonia do jogo de A Fazenda 15 sem Rachel Sheherazade, com as rotas sendo recalculadas, surge um romance aparentemente sem futuro entre a forrozeira Kally e o estrategista Cezar Black.

Na verdade, ela na sua carência por um caso mal resolvido na vida real, teria se apaixonado pelo enfermeiro carinhoso, mas ele garante não corresponder. E continua dominando o jogo pela estratégia, mas este possível envolvimento poderá tirá-lo do eixo ou, ao contrário, poderá usar a apaixonada em algum de seus planos. O tempo dirá.

Além de tudo isso, Lucas parece ser mesmo o escolhido pelo público para novo favorito da edição, com a saída de Rachel. Veremos...

NOTAS DE A FAZENDA

Continuo dando nota 10 para Simioni, por ser a grande manipuladora do jogo, sem que ninguém, ou poucos percebam. E 10 também para o cantor Sander, que continua no reality só por seus temperos na cozinha.

Veja também

"Para de reclamar', se irrita Shay com Cezar Black após Prova de Fogo. Leia mais

Sheherazade cobra produção de A Fazenda e pede para retornar ao reality. Leia mais

Jogo da discórdia tem Kally bêbada e acusação contra Lucas: 'Oportunista'. Leia mais

Bêbada, Kally se descontrola em jogo da discórdia e produção é chamada. Leia mais

Mais A Fazenda

A Fazenda 2023: Rachel se arrepende de não ter batido mais forte em Jenny? Leia mais

'Empoderada pela maldade'; dispara Rachel contra Jenny em Hora do Faro. Leia mais