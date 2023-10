Empresário discreto: quem é marido de Ana Paula Padrão que sofreu acidente?

Ana Paula Padrão, 57, informou hoje que o marido Gustavo Diament, 52, está hospitalizado em São Paulo com múltiplas fraturas após cair numa vala de sete metros durante uma fuga de um assalto.

A apresentadora do Masterchef (Band) relatou nas redes sociais que o companheiro foi vítima de um assalto na rodovia Dutra, na tarde do último domingo (22), após terem passado o final de semana na Serra da Mantiqueira.

Quem é Gustavo Diament?

Gustavo Diament é empresário e assumiu um cargo de liderança na Petlove — marca de produtos para animais de estimação — em julho de 2020.

Executivo também teve passagens pelos aplicativos Spotify e Gympass, segundo o site Propmark. Na Petlove, ele assumiu áreas comercial, marketing, supply, marcas próprias e novos negócios.

Ana Paula e Gustavo Diament estão casados desde 2015. Os dois são bem discretos e raramente mostram momentos familiares nas redes sociais, mas chamam a atenção nos raros cliques compartilhados.

Apresentadora destacou beleza do marido em entrevista a Splash. "Tinha um comentário assim: 'Nossa, que gato! Parece o Bruno Gagliasso'. Os amigos dele começaram a ligar e a tirar sarro com isso. Passamos dois dias rolando de rir. Falei para ele: você virou um gatinho na internet", disse em julho de 2020.

O que aconteceu?

Ana Paula Padrão deu detalhes do acidente: "Ele foi assaltado. Uma outra moto com duas pessoas armadas fez uma abordagem e ele parou, jogou a moto no chão, entregou a moto e saiu correndo. Parece que houve uma perseguição e, entre um pista da Dutra e outra, num determinado trecho, tem uma vala de 7 metros de profundidade. Ele caiu nessa vala".

Em razão da profundidade da vala, Gustavo foi resgatado em uma ação de rapel da equipe de paramédicos e teve múltiplas fraturas detectadas após internação no Hospital Ipiranga, de Arujá — interior de São Paulo.

Ana Paula Padrão transferiu o marido para um hospital mais próximo de sua casa e fez questão de agradecer ao trabalho da CCR, Polícia Rodoviária Federal e equipe de paramédicos pelo trabalho ágil para salvar a vida de seu companheiro.

"Os paramédicos fizeram um rapel para essa vala de 7 metros, conseguiram colocar o Gustavo estavél numa prancha, colocaram numa maca e içaram o Gustavo para fora dessa vala... Eu assisti o resgate. Foi incrível e obrigado, vocês salvaram meu marido", completou.