Empresa de Ana Hickmann é processada por dívida milionária com empréstimo

A Hickmann Serviços Ltda, empresa da apresentadora Ana Hickmann e do marido, Alexandre Correa, está sendo processada por uma cooperativa de crédito. A empresa entrou com uma "ação de execução" para cobrar um empréstimo milionário (R$ 2.168.902,45).

Procurada por Splash, a assessoria de imprensa da empresa encaminhou uma nota: "A Hickmann Serviços, por meio de sua assessoria de imprensa, informa que não foi notificada formalmente dos termos dessa ação. Assim que isso ocorrer, tomará todas as medidas judiciais cabíveis".

A informação foi publicada primeiro pela colunista Fábia Oliveira, do Portal Metrópoles, e confirmada pela reportagem em consulta no Tribunal de Justiça de São Paulo.

No último dia 5 de outubro, a juíza Ana Claudia de Moura Oliveira Querido autorizou a cobrança e a citação do casal. "Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição de carta de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora."

A magistrada também ressaltou a possibilidade de parcelamento da dívida. "O executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção e de juros de um por cento ao mês."

O TJ-SP tentou citar a apresentadora da Record e o marido, mas sem sucesso. Segundo consta no sistema do Tribunal, os dois não foram localizados e as cartas de citação retornaram com o seguinte status: "mudou-se".

Splash também entrou em contato com a defesa da cooperativa Sicredi, mas não obteve retorno até o momento. O espaço permanece aberto.