Danielle Winits homenageia André Gonçalves e diz ser 'mãe solo' de filho com Jônatas Faro

Danielle Winits compartilhou uma declaração para o ex-marido André Gonçalves, que, atualmente, está participando do reality show A Fazenda 15 (Record TV). No Instagram, a atriz exaltou o carinho que o ex tem pelo seu filho, Guy.

O menino de 12 anos é fruto da relação da artista com Jônatas Faro, porém, na legenda da publicação, Danielle alegou que é "mãe solo".

Na legenda, ela escreveu: "(...) Era só pra dizer que esse cara também te ama, mas que ainda te quer caminhando e lutando com a touca amarela que é dele. E sua. Há anos ( ) Sou mãe solo do Guy desde a primeira vez que o vi. E isso sim por aqui já fiz questão de dividir. Foi libertadora essa descoberta. Me dei de presente uma bússola e ela me indicou com a seta".

"(...)Mesmo de longe, por vezes na labuta do teatro e do cinema, pela minha caminhada, era você que, desde os cinco anos dele, estava ali por mim. Mal sabia eu que, com ele, você também se transformava. Se fui solo algum dia, hoje sou solo fértil. Filho nosso. A palavra enteado deixo de lado. Já dizia nossa brava caminhada. Por essa eu não esperava. Mas sabia que um dia encontrava.Te amamos. André Campeão de nossa trilha iluminada."