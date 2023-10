Chef-celebridade argentina é eleita ícone da América Latina pelo 50 Best

Cozinheira, escritora e apresentadora de TV, Dolli Irigoyen foi escolhida como ícone do Latin America's 50 Best Restaurants, premiação que lista os melhores restaurantes e profissionais da gastronomia na América Latina ano a ano e que em 2023 acontecerá em 28 de novembro no Rio de Janeiro.

Assim como o prêmio de melhor chef mulher, conquistado pela brasileira Janaína Torres, a homenagem pelo papel transformador de Dolli foi anunciada antes da festa final, que anunciará os 50 melhores restaurantes latinos de 2023.

Nascida na cidade de General Las Heras, no nordeste argentino, Irigoyen é escritora, apresentadora de TV e proprietária do espaço de gastronomia criativa Espacio Dolli, em Buenos Aires, onde organiza eventos e aulas de culinária, e trabalha com uma equipe de jovens chefs com o objetivo de renovar conceitos culinários.

Segundo a organização do 50 Best, que também elege os melhores restaurantes e hotéis do mundo, o Icon Award celebra pessoas que contribuem de forma excepcional para o mundo gastronômico, que merecem reconhecimento internacional e que usam o espaço que conquistaram para conscientizar e promover mudanças positivas no setor.

Dolli Irigoyen, vencedora do Latin America's 50 Best Restaurants 2023 Icon Award Imagem: Divulgação

Defensora da qualidade e da riqueza dos ingredientes argentinos, Dolli dedicou anos de estudo para se aprofundar na região e no seu país de origem, resgatando práticas ancestrais e usando ingredientes locais para retratar a geografia diversa da Argentina. Inspirada por suas viagens, ela apresentou programas de TV e escreveu vários livros, entre eles Dolli Irigoyen en su Cocina - La Colección (2014), Producto Argentino (2014) e Frascos, Dulces y Conservas (2017).

Ela foi pioneira no uso da televisão como meio de divulgação da gastronomia com suas participações no canal de TV argentino, Utilísima, e, mais tarde, como âncora do Gourmet Channel. Sua carreira midiática inclui programas como Cocina de Autor, Esencialmente Dolli, Chile de Sur a Norte e Cocina Regional Argentina, todos concebidos com a intenção de compartilhar suas descobertas com chefs e amantes da gastronomia de todo o mundo.

"Dolli é uma figura adorada na Argentina e influencia a gastronomia nacional há décadas. Sua extensa pesquisa ajudou a dar destaque à diversidade e riqueza dos ingredientes produzidos no país, além de ter tido papel crucial na popularização da culinária argentina pelo mundo. É com muito orgulho que nós a homenageamos hoje, reconhecendo seu papel de ícone do mundo gastronômico", avalia William Drew, diretor de conteúdo do Latin America's 50 Best Restaurants.

Eu me sinto muito honrada em receber esse prêmio. Cada região da Argentina é particular e especial. Fico muito feliz em ver meu país e seus produtos serem celebrados globalmente , agradece Irigoyen.

Risotto de ameixa e coelho, de Dolli Irigoyen, vencedora do Latin America's 50 Best Restaurants 2023 Icon Award Imagem: Divulgação

Irigoyen iniciou sua carreira fazendo bolos em sua casa, em General Las Heras, antes de abrir um restaurante, em Buenos Aires, com seu nome. Em 1998, ela fechou o local e passou a atuar como educadora, apresentadora de TV e escritora. Hoje, a influência de Dolli também chega às competições culinárias: ela atua como jurada nos programas MasterChef Celebrity Argentina e Bake Off Argentina.

Além disso, participou como jurada em competições gastronômicas internacionais de prestígio, incluindo a famosa Bocuse d'Or, na França. Seu talento e contribuição renderam diversos prêmios, entre eles o Martín Fierro Award, a maior honraria destinada a um programa de TV na Argentina.

Atualmente, Dolli continua cozinhando ao lado de alguns dos mais famosos chefs da América Latina, no Espacio Dolli, e em eventos pop-up na Argentina e em outros países da região. Ela também atua como mentora de cozinheiros e compartilha suas receitas nas redes sociais.

Dolli Irigoyen se junta ao grupo de personalidades reconhecidas pelo Icon Award, como Rodrigo Oliveira e Adriana Salay; Janaína Torres Rueda; Pedro Miguel Schiaffino e Rafael Rincón.

A premiação

Em 2023, o 50 Best voltará a publicar também a lista dos restaurantes ranqueados nas posições 51 a 100 na América Latina. Ela será anunciada no dia 16 de novembro. Já os primeiros 50 colocados só serão revelados em 28 de novembro.