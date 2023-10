Após traição de Chico, Luísa Sonza volta a beijar dançarina publicamente

Luísa Sonza, 25, voltou a beijar publicamente sua bailarina, Mariana Maciel. A cantora e a dançarina foram vistas juntas recentemente em uma balada, em São Paulo, e parece que o romance está realmente rolando.

No último sábado, 21, as duas trocaram beijos calientes durante uma apresentação de Luísa, que ocorreu em Lavras, Minas Gerais.

No novo vídeo que viralizou nas redes sociais, Luísa se aproxima de Mariana enquanto canta e as duas protagonizam um beijo lento, com direito a mão boba da dançarina escorregando para o bumbum de Sonza.

Luísa Sonza e sua bailarina em show.pic.twitter.com/1tWtT1eEd9 -- PAN (@forumpandlr) October 22, 2023

Quem é Mariana Maciel?

Natural do Rio de Janeiro, Mariana é integrante do balé fixo de Luísa há cerca de um ano.

Ela também é coreógrafa e professora de dança.

Já viveu um relacionamento com Ohana Lefundes, que é bailarina de Anitta. As duas namoraram entre 2020 e 2021, retomaram o relacionamento este ano, mas terminaram novamente.

Em entrevista ao podcast PodDarPrado, Ohana contou que o namoro chegou ao fim porque Mariana não queria uma relação aberta.