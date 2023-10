Após término, Miguel idealiza plano para derrubar Preciosa em 'Fuzuê'

Bebel (Lília Cabral) vai se assustar com o comportamento de Preciosa (Marina Ruy Barbosa). Enquanto isso, Pascoal (Juliano Cazarré) vai negociar com um fornecedor de caráter duvidoso.

Cecília (Cinnara Leal) contará para Luna (Giovana Cordeiro) e Maria Navalha (Olivia Araújo) que Cata Ouro (Hilton Cabral) sabe sobre a história da Dama de Ouro. Preciosa vai confabular com Pascoal sobre o golpe que dará em Luna.

Luna agradecerá a ajuda de Fernanda (Chan Suan) com as negociações de suas biojoias. Terá início a reunião com as candidatas para o Rainha da Fuzuê.

Miguel (Nicolas Prattes) vai planejar uma estratégia para conseguir informações sobre o tesouro com Preciosa. Maria Navalha exigirá falar com Nero (Edson Celulari).

Barreto (Rogério Brito) receberá as informações sobre a cruz de ouro e ficará preocupado. Luna vai estranhar quando Jefinho (Micael Borges) disser que ainda não fechou contrato com Tonico Valverde (Junno Andrade).

Por fim, Olívia (Jessica Córes) vai procurar Luna.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.