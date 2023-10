Após dica, Luna e Maria Navalha fazem descoberta desconcertante em 'Fuzuê'

Luna (Giovana Cordeiro) vai pedir para conversar com Miguel (Nicolas Prattes). Merreca (Ruan Aguiar) desconfiará do acordo de Barreto (Rogério Brito).

Luna vai terminar o namoro e Miguel ficará arrasado. Preciosa (Marina Ruy Barbosa) ganhará dinheiro de suas seguidoras.

Pascoal (Juliano Cazarré) organizará uma coletiva de imprensa para anunciar sociedade com Preciosa no comando da Conde de Montebello.

Cláudio (Douglas Silva) acompanhará a equipe que fará a vistoria na Fuzuê, e uma pessoa observará tudo de longe. Maria Navalha (Olivia Araújo) incentivará Merreca a aceitar a proposta de Barreto.

Os jornalistas ficarão chocados com o discurso de Heitor (Felipe Simas) em defesa da esposa. Preciosa pedirá para Alícia (Fernanda Rodrigues) pegar as chaves de lua e sol com Nero (Edson Celulari).

Maria Navalha dirá a Luna que voltará a cantar no Beco do Gambá. Bebel (Lília Cabral) questionará Preciosa sobre a sociedade com Pascoal.

Por fim, após dica de Cecília (Cinnara Leal), Luna e Maria Navalha vão descobrir que são descendentes da Dama de Ouro.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.