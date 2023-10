Quem é a arquiteta que namora o filho de Zezé Di Camargo há 15 anos?

Amabylle Eiroa, a nora de Zezé Di Camargo que trocou indiretas com Graciele Lacerda ao longo do final de semana, está na família há uma década e meia.

Ela conheceu o caçula de Zezé na adolescência. No início do namoro, Amabylle tinha 13 anos e Igor Camargo, 14. Em 2017, em meio a outra polêmica familiar, ele se declarou nas redes sociais:

"Quando nos conhecemos você tinha 13 anos e eu 14... 9 anos depois e ainda estamos aqui. Sabe o porquê do nosso amor estar vivo? Por coisas como: companheirismo, respeito, maturidade e paixão... Agora te questionam, pois não sabem da sua trajetória, não entendem que você tem uma sogra e também um sogro, que você não tem responsabilidade nenhuma sobre as escolhas de cada um, que você não julga as pessoas sem conhecer. Você dá o benefício da dúvida, pois você é e sempre foi justa. Mas justiça não é a discussão aqui, pois você não é juíza ou advogada da vida alheia", escreveu Igor no Instagram.

Naquele ano, houve boatos de que Amabylle estaria brigada com Zilu. Tudo começou quando a arquiteta postou em suas redes sociais que Zilu havia deixado de fazer fotos com ela — para os fãs, o motivo seria o fato de que Amabylle também fotografava Graciele Lacerda, atual noiva de Zezé. Amabylle explicou:

"Ela que começou a fazer novas fotos e produções com a sobrinha antes mesmo de me avisar. Acredito que ela fez uma excelente escolha, pois sua sobrinha é uma excelente profissional na área de fotografia!! Diferente de mim, que faço fotos por hobby e por paixão, pois minha formação profissional é Arquitetura", escreveu.

Zilu também negou a tensão com a nora: "Isso não é verdade, até porque eu já não estava fazendo mais fotos com ela antes de ela assumir esse novo trabalho. Inclusive, eu dei a maior força para ela aceitar o convite desse novo trabalho".

Agora, na polêmica com Graciele, Zilu saiu em defesa de Amabylle. No post em que Amabylle diz que uma pessoa "do seu convívio diário" tinha um fake para difamá-la, Zilu comentou: "Você é uma pessoa de um caráter ímpar. Competente como arquiteta, você é a melhor, o mundo precisa de pessoas corajosas como você pra acabar com esses fakes malditos, fica tranquila porque Deus está cuidando de você. Mil poderão cair ao seu lado; dez mil, a sua direita, mas nada o atingirá. Te amo".

Comentário de Zilu Camargo em post de Amabylle Imagem: Reprodução/Instagram

Amabylle é arquiteta e compartilha seus projetos nas redes sociais. Foi ela a responsável pelo design do apartamento de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, concluído no ano passado. Na época, Zezé falou sobre a experiência de trabalhar com a nora: "Eu sou brega demais. Eu chego aqui, quero mudar as coisas, mas ela puxa a minha orelha. 'Isso aqui não usa mais, isso aqui é antigo para caramba'. A minha decoração na minha cabeça está de 50 anos atrás".

O que aconteceu?

Nesta sexta-feira (20), Amabylle Eiroa, namorada de Igor Camargo, disse que uma pessoa conhecida criou um perfil falso para difamá-la.

Ela afirmou que a acusada tentou distorcer o caso: "Tentei resolver internamente; entretanto, a pessoa envolvida, mais uma vez, recorreu à manipulação e persuadiu terceiros a crerem que o perfil falso não lhe pertencia, deixando subentendido que o perfil poderia ser meu. Além disso, utiliza-se do seu perfil oficial com mensagens subliminares e indiretas para tentar manipular a verdade sobre vários fatos."

Após revelar a situação, alguns fãs especularam que a pessoa em questão poderia ser Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo. Até porque Amabylle não segue nem a jornalista, nem o cantor nas redes sociais.

Em meio à especulação, Graciele Lacerda fez uma postagem interpretada como uma indireta para Amabylle: "Saiba ser luz mesmo rodeado de pessoas nubladas!! Bom domingo meus amores!!!"

Horas depois, Amabylle postou uma foto com a mesma frase: "Saiba ser luz mesmo rodeada de pessoas nubladas!! Que Deus nos abençoe e nos proteja da maldade de gente boa".