Agatha leva rasteira de rival e expõe identidade do filho biológico

Do BOL em São Paulo

No episódio de "Terra e Paixão" desta segunda-feira (23), Antônio aconselha Ramiro a buscar um executor de crimes sem conexões com eles ou a cidade de Nova Primavera. Graça expulsa Irene de sua residência após a vilã tentar suborná-la para ficar com Danielzinho.

Marino recebe o apoio de seus colegas após ser acusado de envolvimento com drogas. Marino garante a Lucinda que irá demonstrar sua inocência. Emengarda ameaça aparecer em Nova Primavera, deixando Luigi apreensivo.

Caio fica atônito ao ouvir de Irene que Agatha tem outro filho e que sua mãe tem recebido uma mesada de Antônio. Gladys concorda em redigir o documento para a criação do curso noturno. Berenice descobre que Tadeu e Enzo copiaram o conteúdo do site Rainha Delícia e decide não mais se envolver com o projeto.

Caio compartilha seus sentimentos com Jonatas e confessa que Agatha pode não ser a pessoa que ele imaginava. Agatha alerta Hélio que Caio não pode descobrir a identidade de seu terceiro filho.