Agatha cobra filho sobre plano maquiavélico e morre do coração com resposta

No capítulo de "Terra e Paixão" desta terça-feira (24), Agatha lembra a Hélio que o combinado entre os dois era o filho conquistar Petra para conseguir a sucessão. Hélio confessa para a mãe biológica que se apaixonou de verdade por Petra.

Emengarda chega em Nova Primavera e exige dinheiro do filho Luigi. Anely descobre que Emengarda é a mãe de Luigi. Marino decide investigar a fundo a ficha de Norberto, nome falso usado por Setembrino.

Silvério revela a Caio e Jonatas o nome verdadeiro do filho de Agatha com Evandro. Tadeu fica desesperado ao saber que Antônio pode ficar com suas terras, caso não pague a dívida que tem com o produtor rural.

Hélio fica assustado ao ouvir uma conversa de Caio. O filho de Agatha entrega para Ademir que pedirá ajuda a Rodrigo para encontrar seu irmão biológico.