Adriana expõe detalhes de momento delicado do passado com Jonas e Helena

No episódio de "Elas por Elas" desta terça-feira (24), Marlene toma a iniciativa de encorajar Adriana a finalmente ficar com Jonas. Natália tem uma visão aterrorizante com Bruno exigindo que ela descubra quem foi seu assassino.

Lara solicita que Mário investigue minuciosamente a relação de Roberto com Vilma e Nice. Cris aconselha Taís a criar mais conteúdo em suas redes sociais como influenciadora digital.

Yeda diz a Aramis que eles são apenas amigos. Mário se recupera e é abordado por uma nova cliente, sem saber que ela foi enviada por Roberto.

Adriana se abre em uma conversa com Carol, e a dona do pet shop fornece detalhes sobre o dia em que descobriu que Jonas engravidou Helena.

"Elas por Elas" é substituta da novela "Amor Perfeito" e foi escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson. A trama gira em torno de um grupo de amigas formado por Lara (interpretada por Deborah Secco), Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Mariana Santos) e Carol (Karine Teles).

Essas amigas se conheceram durante um curso de inglês, mas acabaram se separando após um triste acontecimento durante um final de semana na praia. Vinte e cinco anos depois, Lara encontra uma foto do grupo e decide reunir todas em sua casa. No entanto, esse momento que deveria ser de felicidade acaba trazendo à tona antigas mágoas e grandes revelações.