'A Fazenda': Sheherazade pede a diretor da Record para voltar ao programa após ser expulsa

Rachel Sheherazade, expulsa de A Fazenda durante a semana, da Record TV, fez uma live no Instagram na noite deste domingo, 22, em que fez um apelo a Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de reality shows da emissora, para que ganhe uma chance de poder voltar para o programa.

"Aí, Carelli, uma ideia: que tal abrir para o público, para as pessoas em casa, uma enquete: Rachel Sheherazade deve voltar à Fazenda? Sim ou não. Eu até podia ir com outra pessoa que foi eliminada. Que tal chamar a Cariúcha também, de novo, para o programa?", disse a jornalista.

"O que aconteceria se eu e a Cariúcha voltássemos à Fazenda 15? Olha que ‘fogo no feno’, que coisa louca que seria? Vamos subir a hashtag: Volta com a Rachel, Carelli!", pediu aos fãs. Até o momento, o diretor ainda não comentou a respeito do vídeo.

O perfil oficial de Cariúcha respondeu a um usuário que publicou o vídeo com a sugestão de Sheherazade: "Eu iria amar e iria fazer de tudo pra esse prêmio voltar pras mãos dela, rainha".

A Record tem aproveitado a repercussão da expulsão da participante de A Fazenda. Mais cedo neste domingo, Sheherazade também participou da Hora do Faro. À noite, ela deu entrevista para o Domingo Espetacular, também na emissora.