Notícias de 'A Fazenda 15' hoje (23/10): Veja novas informações e vídeos

Hora de correr atrás do prejuízo! Pelo menos para Kally, essa foi a grande missão nesta segunda-feira (23), após passar do ponto na bebida antes de participar do "Jogo da Discórdia" que aconteceu ontem. O dia em "A Fazenda 15" também ficou marcado pelas DRs de Jaque e Lucas, e o posicionamento do peão sobre suas alianças.

Arrependimento pós-bebedeira

Como já é de costume, a produção liberou bebidas alcoólicas para o elenco antes da dinâmica sobre a convivência. Segundo Cézar Black, Kally bebeu seis copos em 10 minutos. Durante o jogo, que pedia para apontar quem deixava a casa mais leve e um terror, a cantora demonstrou estar bem alcoolizada e teve um embate tenso com Márcia Fu. O elenco chegou a pedir que a produção poupasse a artista do jogo.

Ainda ontem, Kally pediu desculpas aos colegas de confinamento pela bebedeira excessiva. "Desculpa, gente, tá bom? Desculpa, eu não queria beber assim ao extremo, mas bebi. Mas o que importa é isso, sinceridade, honestidade, e teve muita gente aqui que não sabonetou hoje", disse a cantora, que chegou a parabenizar Márcia Fu por tudo que tinha sido falado.

Vish... Peões tentam acalmar @kallyfonsecaof, enquanto a peoa continua falando que @marciafuorigin falou que não gosta de @simioniofc



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/pWmOwdD9Pq -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 23, 2023

. @kallyfonsecaof pede desculpas para os peões durante a dinâmica



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/pTC9F5FKPC -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 23, 2023

Hoje, a vocalista foi aconselhada por Nadja a parar de beber dentro do reality show, especialmente depois que Kally afirmou não se lembrar do que aconteceu. "Eu sei como é, deu branco. Isso acontece comigo quando eu bebo vodca. Meu Deus, não toma mais. Tenta ficar bem, força! Está passando mal até agora? Complicado... bebe muita água, se hidrata", disse.

Posteriormente, Kally procurou Márcia para pedir desculpas, que admitiu ter ficado bastante chateada com a situação na dinâmica. Apesar disso, a ex-jogadora de vôlei também pediu perdão para a cantora. "Está tudo certo. Você me desculpe também, tá?!", falou.

Relação abalada de Jaque e Lucas

Os dois aliados, que chegaram a movimentar o edredom, se estranharam depois que Simioni e Lily indicaram que Jaque queria beijar Tonzão. Durante uma conversa na área externa, a ex-BBB limitou-se a dizer que já tinha esclarecido as coisas com quem precisava.

Jaque voltou a afirmar também que não iria confirmar se falou algo ou não, já que não se lembrava. Depois de conversarem, Lucas ressaltou: "Amigos, então?". A ex-BBB confirmou com a cabeça. O aliado pediu um abraço, e ela recusou.

.@JaqueGrohalski diz que está resolvendo suas pendências com outros participantes. Qual será essa treta, hein? Você arriscaria um palpite?



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/xfkDdw6EGT -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 23, 2023

Momento VAR

A equipe de Jaqueline fez questão de desmentir o que foi dito por Simioni em "A Fazenda 15". Antes da última festa, a peoa brincou falando que queria beijar "outro homem", mas o nome de Tonzão não foi citado por ela. "Esperamos que tal ação não se repita", escreveu os administradores das redes sociais da cantora.

VAR? Temos! Depois de tanto Lily e Simioni confirmarem algo inexistente contra Jaquelline, viemos com os fatos para vocês. Assistam e tirem suas próprias conclusões!



Simioni que tanto diz que não fala algo sem ter certeza, foi pega na mentira novamente! #TeamJaque #AFazenda pic.twitter.com/28XUbRzVHY -- Jaquelline (@JaqueGrohalski) October 23, 2023

Fim de aliança

Após a conversa com Jaquelline, Lucas afirmou que está sozinho e não joga mais com o grupo Pôr do Sol, que era composto por André, Rachel, Jaquelline, Lucas e Kally. "O meu jogo eu vou jogar sozinho", avisou o ex-marido, que chegou a citar a rejeição do abraço que ofereceu para a ex-BBB. "E eu estava jogando junto, minha parceira de jogo era a Jaquelline. Aí fui falar com ela, quero continuar contigo como amigo, pode ser que ela esteja nervosa e tomou essa decisão, aí ela falou 'não quero te abraçar'".

Jenny revela indicação

Em papo com Radamés e Cezar Black, Jenny indicou que Lucas é sua opção de voto para a próxima roça. "Eu vou botar quem eu tenho opção de voto", adiantou. "E, se a pessoa bater lá [na roça], que ela tenha probabilidade de 80% de sair. Se ela não sair, show, fazer o que? Mas fui dentro do que eu achava, como telespectadora, como jogadora, como ser humano", argumentou a fazendeira da semana.