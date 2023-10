Xuxa visita Complexo do Alemão, no Rio, em exibição gratuita de novo filme

Xuxa, 60, fez a alegria da criançada ao comparecer na exibição gratuita de "Uma Fada Veio Me Visitar" no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, ontem.

O evento foi promovido pelo Voz das Comunidades, jornal comunitário e independente do local. Ela ainda posou para fotos com crianças, com o mascote Zé Gotinha e com Rene Silva, fundador e editor-chefe do veículo.

"Uma Fada Veio Me Visitar" é o primeiro filme de Xuxa após 14 anos, quando ela lançou" O Mistério de Feiurinha" (2009). O longa é baseado em best-seller homônimo de Thalita Rebouças.

No filme, após ficar congelada por 35 anos, a Fada Tatu recebe uma missão na Terra: transformar as adolescentes Luna (Tontom Périssé) e Lara (Vitória Valentim), que se odeiam, em melhores amigas. Ela encontra um mundo totalmente diferente do que ela conhecia na década de 1980. Saudosa, ela se caracteriza de diferentes personagens e personalidades daquela época.

Quem são os ícones dos anos 1980 lembrados por Xuxa em "Uma Fada Veio Me Visitar"? A atriz Jennifer Beals, do filme "Flashdance"; a personagem She-Ra, presente no desenho "He-Man"; a apresentadora Angélica, na época do "Clube da Criança" (TV Manchete); e os cantores Boy George, Cyndi Lauper, Madonna e Clara Nunes.

Xuxa no Universo Spanta

Xuxa anunciou nesta semana, com exclusividade a Splash, que está preparada para aterrissar a sua nave no palco do Festival Universo Spanta, em 2024. O evento acontece em todos os finais de semana de janeiro, no Rio de Janeiro.

A artista promete um show recheado de sucessos como "Lua de Cristal", "Tindolelê" e "Doce Mel", que fazem a alegria dos fãs desde os anos 1980. Ao longo da carreira, Xuxa lançou 35 álbuns que venderam mais de 50 milhões de cópias.