Vinde a mim os tatuados: conheça a polêmica Igreja da Modificação Corporal

Em 2010, Ariana Iacono, uma jovem americana de 14 anos, foi suspensa da escola logo na primeira semana de aula. O motivo: ela usava piercing no nariz.Tatuagens e afins eram banidos pelo estatuto de seu colégio, em Clayton, Carolina do Norte, a não ser em caso "de motivação religiosa".

Essa exceção deixou a briga famosa, porque Ariana e sua mãe se diziam vítimas de intolerância. Elas faziam parte da Igreja da Modificação Corporal.

A instituição é excêntrica, e sabe disso. No site oficial, na seção de perguntas frequentemente feitas (FAQ, na sigla em inglês), um dos primeiros tópicos é: "Esta igreja é real?" e como entidade sem fins lucrativos e isenta de impostos, sim, ela é formalmente reconhecida nos Estados Unidos.

A Igreja da Modificação Corporal (CoBM, na sigla em inglês) foi fundada em 2000 por Steve Haworth e enxerga procedimentos do tipo como uma forma de reforçar os laços entre mente, corpo e alma e de experimentar o divino.

Ariana Iacono, que foi suspensa da Clayton High School Imagem: Iacono family via Raleigh News & Observer/Tribune News Service via Getty Images

Além dos piercings e tatuagens, entre as práticas dos fiéis estão cirurgias reconstrutivas e cosméticas, escarificação e uso de espartilhos. Os seguidores também caminham em brasas e fazem jejuns e suspensão corporal (em que eles se penduram por ganchos). Qualquer coisa para levar os limites do corpo ao extremo pode ser vista como um ritual para os fiéis, desde que isso os preencha espiritualmente.

O simples piercing nostril, aquela pedrinha do nariz que tanto sucesso fez no começo do século, virou caso de justiça. Na época, a mãe de Ariana, Nikki, contou à rede de notícias ABC que fora questionada pela direção da escola se realmente seguia os preceitos da religião.

"Disseram que pesquisaram a igreja e que não achavam que o piercing era necessário." Ariana emendou: "Não acho justo que o diretor determine o que é necessário para a nossa religião, para mim e para minhas crenças".

"Honramos todas as formas de modificação corporal e aqueles que optam por praticá-la de forma segura e consensual", diz, em determinado trecho, a declaração de fé da CoBM. "Também prometemos respeitar aqueles que não optam pela modificação corporal."

Não é uma igreja aberta a qualquer um. Para ser membro é preciso ser aprovado, e o processo começa com um formulário com afirmações como: "Não estamos perguntando sobre o significado das modificações do seu corpo ou as histórias por trás delas. Estamos pedindo sua experiência espiritual e pessoal com a modificação corporal".

Proteção religiosa

Membro da CoBM, a Igreja da Modificação Corporal Imagem: Reprodução/Instagram

Em 2001, a CoBM chamou a atenção da imprensa dos EUA, e não pelo motivo mais óbvio. Uma funcionária da varejista Cotsco foi demitida por se negar a ocultar o piercing na sobrancelha, o que ia contra as normas da empresa. Seguidora da CoBM, ela processou o grupo, alegando que o acessório fazia parte de sua indumentária religiosa e que, portanto, estava sendo vítima de intolerância.

O argumento não colou, a Cotsco ganhou a causa e a Igreja da Modificação Corporal passou alguns anos desmoralizada. Segundo a BMEzine, um tradicional site desse nicho e patrocinador da CoBM em seus primeiros anos de existência, muitas pessoas buscavam a igreja apenas para fazer de suas modificações corporais uma prática religiosa e, assim, obter proteção legal.

"Mas muitos não tinham religiosidade nem conhecimento profundo sobre modificações nem sobre os reverendos e ministros", alegou a BMEzine em um artigo da época. A CoBM caiu em um estado de hibernação, e em 2008 ressurgiu capitaneada por outro grupo, já sem ligação com a BMEzine.

Em sua nova versão, a religião dos modificadores corporais chegou à internet 2.0, abraçou as redes sociais e passou a avaliar com mais profundidade os candidatos. Em 2010, quando Ariana Iacono foi suspensa da escola, ela dizia ter cerca de 3,5 mil fiéis.

Mesmo pressionada, Ariana se recusou a tirar o piercing. Foi suspensa mais três vezes, até que a União Americana para Liberdades Civis processou o sistema de colégios do condado em nome da estudante. Dessa vez deu certo e, em 2011, o condado precisou readmiti-la em sala de aula e limpar sua ficha escolar.

Decadência

Membro da CoBM, a Igreja da Modificação Corporal Imagem: Reprodução/Instagram

A última polêmica envolvendo a CoBM foi no ano passado, quando Richard Ivey, um ministro e membro do conselho da igreja, foi afastado após receber acusações de ter praticado violência física, sexual e mental, abuso de animais e ameaça de morte. Desde então, silêncio.

A presença online da CoBM despencou e os últimos posts no Instagram e no Facebook já têm mais de um ano.

Diante desse esvaziamento, outra instituição com o mesmo nome surgiu em 2021, no Texas. Seu objetivo é mais, digamos assim, ligado aos assuntos terrenos do que espirituais. Ela luta por proteção legal a todos os adeptos de tatuagem, piercing, escarificação, implantes magnéticos e de silicone, bifurcação de língua, redução ou remoção de umbigo e mamilos, redução de cicatrizes e modificação genital, entre outros.

"A autonomia corporal tem sido restringida, desprezada e regulamentada por inúmeros patrões, empregadores, agências governamentais e entidades do tipo há gerações. Nosso objetivo é legitimar o desejo das pessoas de modificar seu corpo da maneira que escolher" defende o fundador, o modificador corporal Ian Bell, em seu manifesto.

A iniciativa não foi muito para frente. Hoje, Bell concentra mais suas energias em seu estúdio de piercing e outras modificações.