Rodrigo Mussi denuncia agressão em bar: 'Deu um soco na cabeça'

Rodrigo Mussi, 38, contou que foi agredido em um bar. O ex-BBB detalhou o que aconteceu em um story do Instagram na noite de sábado (21).

Mussi afirmou que um rapaz socou a sua cabeça. "Estava em um bar com os meus amigos agora, me diverti, coisa normal e um rapaz me agrediu. Na covardia, por trás. Deu um soco na minha cara. Aqui na cabeça, ainda mais do acidente, que não posso sofrer nada aqui. E do nada, não sei nem quem é, zero, tentou me agredir", pontuou.

O empresário tranquilizou os fãs e disse que já estava em casa.

"Estou em casa, tranquilo. Mas é isso. Infelizmente, tem gente que é muito covarde no mundo e, sem motivo nenhum, tentou me agredir", finalizou ele, lamentando o ocorrido.