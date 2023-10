Pepita diz que sofreu preconceito ao procurar babá para o filho

Pepita compartilhou um desabafo no Instagram na madrugada deste domingo (22) sobre a busca para encontrar uma babá para o filho.

Ela alegou que entrevistou seis profissionais, e recebeu uma resposta preconceituosa de três deles. "Três pessoas me perguntaram dentro da minha casa quem era a mãe", disse Pepita.

A cantora afirmou que gostou de uma das candidatas, e a forma como ela interagiu com seu filho, Luca. No entanto, no dia seguinte, a babá resolveu cancelar o trabalho depois de uma conversa com os filhos. Segundo Pepita, a mulher teve uma fala preconceituosa.

Ela me respondeu assim: 'Olha jovem, te achei maravilhosa, adorei conversar com você. Mas eu falando com o meu marido e meus filhos, eles me disseram que eu não poderia trabalhar na casa de um homem que quer ser mulher e mãe

Pepita

Segundo Pepita, depois de falar com a mulher, ela ficou chateada com a situação. "Eu fiquei assustada. Decepcionada, eu sempre vou me decepcionar, o preconceito é muito enraizado".

Pepita é mãe de Lucca Antonio, de seu relacionamento com o marido, Kayque Nogueira. Eles adotaram a criança em maio de 2022.