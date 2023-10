Marina Ruy Barbosa vai a festa com novo namorado; ex também estava presente

Marina Ruy Barbosa compareceu à cerimônia de casamento dos amigos Paula Aziz e Francisco Garcia no último sábado (21). Ela estava acompanhada do atual namorado, Abdul Feres.

Entre os convidados da festa, estava o ex-namorado da atriz. Guilherme Mussi prestigiou o casamento. Ele e Marina ficaram juntos por cerca de um ano, e terminaram a relação em dezembro de 2022.

No ar em "Fuzuê" (Globo), Marina assumiu o relacionamento com Abdul em julho deste ano. Eles mantiveram o namoro em segredo por alguns meses, mas curtiram o aniversário da atriz juntos no Caribe, no último dia 30 de julho.

Abdul Fares é empresário e atua na área de tecnologia. Ele é sócio de algumas empresas no Brasil e na Europa, além de trabalhar como Chefe Financeiro da Marabraz.