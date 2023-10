Ricardo Vianna, 31, novo affair de Lexa, 28, se pronunciou nas redes sociais sobre as supostas agressões à sua ex-esposa, Aline Kryk.

No Instagram, a assessoria jurídica de Ricardo afirmou em nota oficial que ele foi absolvido de todas as acusações há dois anos. A equipe ainda informou que a Justiça emitiu "uma decisão clara e inequívoca" sobre a absolvição do ator.

Em 2020, a ex-esposa de Ricardo prestou queixas contra ele na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. No boletim, ela alega ter sido agredida e xingada pelo ator.

O que diz o comunicado? "O Tribunal do Rio de Janeiro emitiu uma decisão clara e inequívoca de absolvição de Ricardo em novembro de 2021, a qual já está devidamente transitada em julgado, sendo total responsabilidade por parte da imprensa voltar com esse assunto sem a devida apuração dos fatos".

Nos Stories do Instagram, o ator gravou um vídeo comentando sobre o assunto. "Eu nunca tinha falado nada, principalmente por serem matérias inverídicas. Tanto que, em 2021, já fui inocentado de toda a qualquer acusação. Eu não ia ficar aqui falando sobre coisas que não são verdade. Eu tenho que preservar a minha filha, é ela que importa".

Ricardo Vianna, affair de Lexa, se pronuncia sobre supostas agressões à ex Imagem: Reprodução/Instagram

Quem é Ricardo Vianna?

Ricardo ficou conhecido após atuar em Malhação. Ele estava no elenco da vigésima temporada da novela, em 2016, interpretando o personagem Giovane, um jogador de vôlei.

Em 2017, o ator retornou para a tela da Globo. Na época, ele deu vida ao personagem Tomaso na trama "Tempo de Amar": Em "Verão 90", de 2019, ele deu vida para mais um surfista, o Magaiver.

O artista também fez um trabalho na Record. Em 2021, ele interpretou Naftali, na novela bíblica "Gênesis". Seu retorno para a Globo foi em neste ano, quando ele participou da reta final de "Travessia" como Alex.

Ricardo é pai de Cecília, de 8 anos. Nas redes sociais, ele compartilha detalhes de sua rotina que incluem surfe e prática de ioga.