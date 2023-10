Juliette 'invade' aulão de Gil do Vigor com alunos da rede pública de PE

Gil do Vigor, 32, preparou um aulão gratuito para estudantes de escolas públicas de Pernambuco neste domingo (22). Os alunos, que estão prestes a fazer o ENEM, tiveram uma surpresa: a presença de Juliette, 33.

No total, 200 estudantes particparam do aulão que teve seis horas de duração. Doutor em Economia e aluno de PhD nos Estados Unidos, Gil segue investindo em projetos para acessibilizar a educação para todos. Recentemente, ele lançou o canal "Matemática do Vigor", no Youtube, onde ensina a disciplina de forma didática com foco em conteúdos de vestibular.

"Nunca fiquei tão animado pra um projeto", disse Gil, antes de realizar o aulão, em publicação no Instagram.

Os dois já haviam dividido o mesmo palco na noite anterior. Gil surpreendeu os fãs de Juliette ao aparecer no show da cantora em Recife. A ex-BBB está rodando o Brasil com o show "Ciclone".