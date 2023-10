Grande estrutura e shows: Virginia e Zé Felipe fazem festão para Maria Flor

Virginia Fonseca, 24, e Zé Felipe, 25, comemoram hoje o aniversário da filha caçula, Maria Flor, que completa 1 ano de vida. Eles prepararam um festão em uma casa de eventos luxuosa em Goiânia para festejar a data especial.

Ao chegar no local da festa, o casal posou para fotos com Maria Flor e a filha mais velha, Maria Alice, 2. Eles optaram por combinar os looks e surgiram com a mesma cor e estampa de roupa.

O tema da festa é a Disney. Ela ainda contará com apresentações de DJ John, Galinha Pintadinha, Edson & Hudson, Guilherme & Benuto e Barões da Pisadinha. As apresentações serão realizadas em um grande palco montado para festa — o espaço foi mostrado pela influenciadora no próprio Instagram.

Palco gigante foi montado para festa de Maria Flor Imagem: Reprodução/Instagram

Queima de fogos. Na área externa da festa, onde estavam brinquedos infláveis gigantes para as crianças, aconteceu uma grande queima de fogos em celebração ao primeiro ano da Maria Flor.

Mais cedo, Virginia publicou um texto dedicado à filha caçula. "Há exatamente 1 ano, nasceu a Flor mais linda do nosso jardim! Nossa pequena Florzinha, tão linda, meiga, dengosa, bravinha (risus), luz! Minha princesinha, peço a Deus todos os dias pela sua vida, que Ele lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, sucesso, enfim, peço as melhores coisas e chuva de bençãos! Que você seja uma mulher feliz, honesta, humilde e de muito sucesso! Eu te amo. Toda honra e glória a Deus."

Mais cliques

Virginia e Zé Felipe em festa de caçula Imagem: Manu Scarpa / BrazilNews

Leonardo, Poliana em aniversário de filha de Virginia e Zé Felipe Imagem: Manu Scarpa/Brazil News

Virginia no aniversário da Maria Flor Imagem: Manu Scarpa/Brazil News