Maria Cândida relata internação às pressas da filha: 'Operação urgente'

A jornalista Maria Cândida usou o Instagram, ontem, para contar que a filha Lara, 17, passou por uma cirurgia às pressas após ser hospitalizada na sexta-feira. Ela teve uma inflamação no apêndice.

Mãe coruja, a apresentadora gravou o vídeo ao lado da filha, direto do quarto do hospital, para tranquilizar amigos e familiares.

"Oi, gente to aqui no hospital com a Larinha. Ela teve uma operação urgente de apendicite. Tô aqui desde sexta, mas ela já operou hoje e tá bem. Para as pessoas que perguntaram, ela já está se recuperando. Beijo no coração"

O que é apendicite? Apendicite é a inflamação do apêndice, um pequeno órgão parecido com o dedo de uma luva, localizado na primeira porção do intestino grosso. Qualquer pessoa corre o risco de ter uma inflamação do apêndice, o que, sem o tratamento adequado, pode levar a graves complicações.