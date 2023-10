'De milhões', novo 'rival' do OnlyFans atrai famosas e quer Deborah Secco

Key Alves é a principal estrela da FanFever, nova plataforma de conteúdo adulto brasileira que concorre com OnlyFans e Privacy. A empresa, que opera oficialmente desde agosto, atrai influenciadores e ex-BBBs em menos de três meses de operação.

Plataforma planejou sucesso em seu início. Foram dois anos de desenvolvimentos antes de julho deste ano, quando a FanFever convidou produtores de conteúdo adulto para realizar testes e coletar opiniões. "Não queríamos lançar um produto que fosse inferior em relação às possibilidades existentes no mercado", afirmou Verônica Freitas, 35, uma das responsáveis pelo departamento de marketing da empresa, em papo exclusivo para Splash.

Plataforma diz ter ultrapassado as marcas de 100 mil usuários ativos e 12 mil criadores de conteúdo, mas não revelou qual foi o investimento inicial. "São resultados surpreendentes e ótimos para uma plataforma que ainda completará o terceiro mês", diz Verônica.

Posso dizer que é uma plataforma de milhões. Não estamos economizando para tentar oferecer um produto de qualidade.

Verônica Freitas

Por que nova plataforma atrai famosas?

A equipe da FanFever aponta dois fatores: facilidades nos pagamentos e a possibilidade de criadores aumentarem a base de assinantes em uma plataforma que "também opera como rede social".

Outras plataformas de conteúdo adulto aceitam Pix. O recurso é apresentado como solução, mas foi apontado como problema nos estudos realizados pela FanFever.

A gente entende isso como algo 'problemático', porque os produtores vivem da recorrência de assinaturas. O pagamento por o pix acaba sendo algo muito pontual [...] Às vezes você tem um saldo no cartão, quer assinar, mas não consegue porque o sistema de fraude das outras plataformas, que não é otimizado para o nicho adulto, acaba bloqueando. Verônica Freitas

Natalia Casassola, 38, foi uma das famosas atraídas pelo novo site. "Eles me procuraram e fizeram uma proposta", diz a ex- BBB para Splash. A FanFever também conta com Jaquelline Grohalski, participante da atual temporada de A Fazenda, além das influencers Raissa Barbosa, Natacha Horana e Nyvi Estephan.

Por qual motivo Natalia aceitou criar o perfil? "OnlyFans trabalha apenas com caixão internacional. Estou topando essa experiência com a FanFever para o pessoal que não pode ter acesso e precisa assinar via Pix. Com as duas, consigo atingir todo o meu público", afirma a ex-BBB.

"A gente conseguiu resolver determinadas dores. [...] A nossa parte de tecnologia de cobrança é extremamente otimizada para o nicho adulto", analisa Verônica.

Key Alves afirma, em mensagem à reportagem, que foi contratada para ser embaixadora da plataforma porque a empresa pretende lançar um ensaio nu da ex-BBB — diferentemente dos conteúdos sensuais que não continham nudez disponibilizados por Key no OnlyFans.

Melissa Pitta, 32, também do departamento de marketing da FanFever, explica o funcionamento da plataforma. "Você posta fotos, vídeos, stories, troca mensagens, mensagens de áudio, de texto, foto e vídeo. Só que tem um plus: você pode vender a assinatura do seu perfil para ter um acesso exclusivo ao conteúdo, ou vender conteúdos avulsos."

Empresa também diz investir em "sistema de segurança antifraude" para evitar roubo de conteúdos, além de suporte disponível 24 horas por dia, pontua Verônica. "O próprio sistema vai mapeando o padrão de utilização do criador de conteúdo e dos usuários. Qualquer coisa diferente vai exigir validações."

'Queremos Deborah Secco'

Plataforma não pretende concorrer internacionalmente nos próximos anos. "Nosso foco é o público brasileiro, onde somos especialistas e conseguimos atender bem. Não dá para ser modesto. A gente trabalha preocupado com isso", diz Verônica.

Empresa sonha em trazer "nomes de peso" para a FanFever. "Queremos pessoas que ainda não experimentaram esse universo e que acho que podem faturar absurdamente. E não só faturar, mas também se divertir no processo. Deborah Secco, Tatá Werneck, por exemplo. O Leo Santana ainda não veio rebolar por aqui. Fica o convite", afirma a responsável pelo marketing.

Além da concorrência com o OnlyFans, FanFever enfrenta plataforma brasileira. A Privacy ultrapassou 2 bilhões de acessos em dois anos, segundo dados da empresa cedidos para Splash em maio deste ano. São mais de 100 mil criadores de conteúdo e 150 milhões de pessoas assinando perfis na plataforma.