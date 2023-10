Botox anal, desarmonização: famosos se arrependem após mudanças estéticas

Fábio Porchat, 40, repercutiu nos últimos dias ao confidenciar que se arrependeu de um procedimento estético na região do ânus após uma recomendação médica para acabar com o suor.

"Fui um dia no dermatologista quando estava mais gordinho, suando muito, e ele falou: 'Fábio, para parar de suar: botox'. Aí ele falou: 'Você sua muito na virilha?'. E eu falei: 'não suo, não'. Mas ele disse que era bom e eu respondi: 'Ué, vamos ver isso aí, o que vai acontecer", explicou ele, no Que História é essa, Porchat? (GNT).

Porchat tirou a roupa e se preparou para o procedimento, que envolvia dezenas de "micro agulhinhas". No início, ele diz ter sentido uma "sensibilidade" na virilha, mas as coisas pioraram quando o médico avançou no procedimento. "Fiz um gritinho de indignação, com tristeza, e ele deu umas 20 aplicações. Não tive nem controle, segurei o lençol da cama, com dor, e pensei: 'Esse cara está fazendo de propósito, ele quer me humilhar. Aí você sai de lá meio sem saber, porque não dói depois também, mas ele (o ânus) fica de mau."

Arrependido da decisão, o humorista não voltou mais ao dermatologista para renovar o tratamento.

Porchat, no entanto, não é a única celebridade que ficou descontente com um procedimento estético. Splash lista algumas histórias de famosos que até reverteram as mudanças no corpo.

"Fiquei um alien"

Deborah Secco está aprendendo agora a lidar melhor com a pressão estética que a profissão impõe. Em entrevista a Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista disse que se arrependeu de procedimentos estéticos após um que "deu muito errado". "Sofri muito. Fiz preenchimento de olheira e maxilar. Ficou um horror, desfiz no mesmo dia. Quando cheguei em casa, o Hugo falou: 'Isso é muito preocupante. Você não gosta de quem você é'."

Desde então, parei de fazer tudo. Porque fiquei 'um alien'. Isso tem uns três anos. Me tocou o que ele falou. Ele me lembrou: 'Você vai cair de novo naquele erro de buscar a perfeição inatingível?' Deborah Secco

A atriz ainda declarou que pensa em tirar o silicone. "Não sou contra quem faz, só que tem quer ter muito sentido. Não pode ser banal. Se um nariz de fato incomoda, então, vai lá. Para mim, hoje não faz sentido. Até penso em tirar, mas não tenho coragem. Depois que a Maria nasceu, tenho muito medo de morrer. Fico com medo de anestesia porque tenho alergia a remédios. Tenho medo real de choque anafilático."

Deborah Secco se arrependeu de procedimento estético de olheira e maxilar Imagem: Divulgação/UOL

"Volto a me reconhecer"

Em 2022, Flavia Pavanelli, 24, entrou para o time das celebridades que se arrependeram de um procedimento estético. Ela contou aos seguidores no Instagram que retirou o preenchimento labial que havia feito anos atrás para "voltar a se reconhecer". "Eu me acho muito mais natural e delicada."

Flavia Pavanelli fala sobre tirar preenchimento labial Imagem: Reprodução/Instagram

À revista Quem, a influenciadora digital afirmou que a mudança a fez se sentir feliz com seu corpo. "Eu até falei: 'Gente, eu estou me reconhecendo, acho que rejuvenesci'. Eu estou feliz: eu olho no espelho e volto a me reconhecer."

"Não fazia mais sentido"

A apresentadora e influenciadora Rafa Brites, 36, realizou um explante de silicone em agosto deste ano. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a artista relatou que decidiu fazer a retirada da prótese por entender que não estava mais fazendo sentido com o seu atual momento de vida.

Ao longo da vida a gente vai mudando. Hoje, com 36 anos e depois de dois filhos, aquela decisão não fazia mais sentido para mim. Nenhuma cirurgia, mesmo que seja estética, é algo tranquilo. Sempre tem riscos e um pós-operatório. Tenho uma recuperação muito boa e preparei o meu psicológico e a minha agenda para dar essa paradinha. A parte ruim é não poder levantar as crianças. Isso é o mais difícil.

Questionada se não recorreria mais a um novo procedimento estético, Rafa deixou claro que não é possível saber uma decisão sobre as motivações futuras. "Coloco botox, já fiz preenchimento. Tenho consciência de que a minha motivação para isso são as influências externas. Mesmo tendo essa consciência, não posso dizer que saio ilesa desse bombardeio das redes sociais. É uma luta diária com relação à minha autoimagem."

Rafa Brites fala sobre aceitação do corpo Imagem: Reprodução/Instagram

"Não conseguia tirar selfie"

Nem todo procedimento estético sai como o esperado, e o cantor Lucas Lucco é prova disso. Em 2020, o cantor fez uma harmonização facial, mas acabou se arrependendo do resultado. "Não gostei do procedimento, assim que acabei e cheguei no hotel, eu olhei no espelho e não consegui identificar os meus traços. Já quis ali fazer a reversão", contou ele, ao Otalab, do UOL.

Lucco revelou que a insatisfação com o resultado acabou afetando coisas do dia a dia. Ele optou pela desarmonização por até mesmo tirar uma selfie ter virado problema.

Depois de fazer esse procedimento eu me senti muito afetado na autoestima. Percebia isso em coisas como fazer selfie, fazer Stories no Instagram, gravar novos trabalhos... Não me sentia à vontade. Lucas Lucco

Lucas Lucco explica que nao gostou do resultao de harmonização facial Imagem: Reprodução/Instagram

"Não tenho mais salvação"

Manu Gavassi, 30, recorreu aos procedimentos estéticos de rinoplastia e prótese de silicone, mas se arrependeu da escolha após entender ter sido vítima de uma "sociedade com padrões doentios". "Operei o narizinho de meu Deus com 18 anos e fiz uma plástica de que me arrependo: ter colocado silicone. Eu me arrependo. Sabe quando você não está bem com você mesma, olha no espelho e fala: 'Meu Deus!'. Enlouquece e coloca isso na sua aparência. Eu já gostava do meu corpo do jeito que era. Não tinha necessidade nenhuma", disse ela, no Instagram, em 2019.

Ao podcast Quem Pode, Pod, a terceira colocada no BBB 20 (Globo) relatou que as cirurgias foram feitas para atender as cobranças pelo "corpo perfeito".

Fiz uma cirurgia que eu nem tinha tanta vontade por pressão externa de ter uma beleza estética perfeita que é cobrada da gente nesse meio. Não falo abertamente sobre isso nem digo 'Faça também, vamos nos sentir bem', porque acho que o exemplo não tem que vir daí. Se é uma super vontade sua, amadureça isso dentro de você. Manu Gavassi

Manu Gavassi fez implante de silicone e rinoplastia Imagem: Reprodução/Instagram

"Não faria de novo"

Eliana, 50, passou a aceitar melhor o envelhecimento e recorrer aos procedimentos estéticos corretos após se arrepender de uma plástica no rosto e lipoaspiração. Em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora do SBT foi indagada sobre uma suposta "crise" por estar perto dos 50 anos e deu de ombros.

Olha, não tive questionamento aos 30. Quando completei 40, também não. Então, acho que não vou sentir. Acho que tem muito mais a ver com a cabeça. Eu, aos 28 anos, fiz uma plástica e uma lipo. Sei que cada um tem o direito de fazer o que quer com o próprio corpo, mas, hoje, não faria de novo. Diria para aquela Eliana: você é linda do jeito que é. Não precisa fazer nada disso. Eliana

Eliana ainda aceita procedimentos estéticos desde que sejam positivos para o seu trabalho. "Faço botox e lasers. Uso a tecnologia ao meu favor. Quero envelhecer com dignidade, sabe? Eu sinto o maior tesão em malhar. Tenho celulite, faz parte. Vejo minhas ruguinhas no vídeo, e tudo bem. Acho que a maturidade traz essa paz. Antes de a minha filha nascer, precisei parar tudo e ficar em repouso absoluto por cinco meses. Ali, uma ficha caiu."