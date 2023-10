Sexo em hospital, na Globo e ménage: as declarações 18+ de Cleo

Para Cleo, 41, não existem tabus ao falar de sexo e da sua vida íntima. A declaração mais recente da artista foi a de que o "lugar mais inusitado" que já teve uma relação sexual foi no quarto de um hospital.

Entre espaços atípicos a experiências particulares, relembre o que a artista já falou publicamente sobre sua vida sexual.

'Estava Internada'

O sexo em um quarto de hospital ocorreu em um momento em que Cleo estava internada. "No hospital, estava internada, estava bem melhor, mas tinha que continuar internada, aí transei com o meu namorado. [A gente] estava lá, não tinha ninguém, a gente trancou a porta, foi que foi", disse ela em entrevista ao podcast de Foquinha, sem especificar quem seria o parceiro.

'No camarim da Globo'

No programa Lady Night, conduzido por Tatá Werneck, Cleo confessou algumas de suas aventuras sexuais — como a de ter transado no camarim da TV Globo. Na ocasião, ela foi questionada sobre as diferentes maneiras de transar e contou já ter praticado sexo a três, anal, na barraca de camping, banheiro de festa... e quando o local foi no camarim da Globo, ela riu de forma sugestiva, no que Tatá celebrou com um "sim", e provocou: "É o estúdio C, aquilo ali tem história para contar".

'Dois homens'

Cleo também já afirmou ter vivido um sexo a três, com dois homens. "Lembro de sempre o trisal ser duas mulheres e um homem. E eu tinha tido experiências com dois homens. As pessoas falavam: 'Ai, mas o homem pegando homem'. Então perguntava: 'Por que mulher pegando mulher é sexy e homem pegando homem não é?'", declarou ela, em entrevista para o canal do YouTube do ator Theodoro Cochrane.

Pornô no sexo

Cleo lança coleção de roupa com a Shein Imagem: Divulgação

Em 2017, a artista revelou algumas experiências íntimas durante o canal Bora com Caio Fischer no YouTube. Entre elas estavam sexo com algemas, brinquedo sexual compartilhado, e sexo assistindo a filme pornô. "Mas não é das minhas coisas preferidas", ponderou ela, sem entrar em muitos detalhes sobre as vivências.

Sem rótulos

Falar abertamente de sexo pode render muitas críticas, segundo Cleo. Em entrevista ao programa Prazer, Feminino (GNT), em 2020, a artista fez uma reflexão sobre o assunto. "Às vezes só porque você fala sobre sexo de forma natural, as pessoas tentam te rotular, que vão chegar em você e você vai sair dando ou acham que você sabe todas as gírias e posições e que você é 'performática'. Tem dias em que você quer só um papai e mamãe. Já tive que ser meio grossa por isso."

'Queria ser 'transuda''

No bate-papo no GNT, Cleo foi sincera e disse que, em determinado momento da sua vida, quis passar uma imagem mais sexual, ainda que não se sentisse confiante com isso. "Não tinha tanta experiência e eu sempre me via num lugar que eu podia muito mentir ou inventar algo por mais que na época isso fosse parecer chocante. Eu queria parecer meio 'transuda', mas eu não era, não tinha feito tanta coisa. Eu resisti às mentiras, mas sei que tem muita gente que não resiste."

'Um ano sem'

Cleo no Altas Horas Imagem: Divulgação Globo

Apesar de falar abertamente sobre as experiências sexuais, Cleo não teve medo de falar que já ficou um ano sem fazer sexo. "Eu não reclamo, foi bom." Segundo a artista, o "celibato" não ocorreu de forma voluntária.

"Foi acontecendo. Eu não escolhi uma data, eu já tinha ficado cinco meses, seis meses e aí aconteceu. Eu sempre digo que a energia sexual é a mais importante que tem, e é por isso que você tem saber bem o que está fazendo com ela", disse Cleo, em participação no Altas Horas (Globo), em 2021.