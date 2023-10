Mel Maia rebate fake news após foto com cantor na cama: 'Ganhar mídia'

Mel Maia, 19, negou que estivesse namorando o cantor Dege e desmentiu uma foto antiga que ele postou nas redes sociais. A atriz se pronunciou pelos stories do Instagram.

"Não costumo vir aqui falar sobre fofocas, mas, quando se trata de mentiras, sempre coloco a minha cara aqui para dar satisfação. Essa foto que está rolando é antiga. A gente já teve um caso, sim, mas tem muito tempo. Foi antes do namoro dele com a Nicole", começou.

A famosa sugeriu que o músico queria atrair os holofotes para si com a foto: "Eu e a Nicole, a gente não tem nada uma contra a outra, a gente já se conheceu pessoalmente. Então, ele deve ter postado isso para sei lá, ganhar mídia, engajamento, seguidores."

Também reforçou que está solteira e pediu uma atenção com as fake news: "Para quem me segue há muito tempo, sabe que eu me mudei e o quarto atual não tem cor nenhuma, é todo neutro. E, nessa foto aí, minha cama ainda era rosa. Essa foto é realmente antiga. Eu não me importaria de contar para vocês com quem eu estou me relacionando, estou solteira. Cuidado com as fake news."

Pouco tempo depois, em outro story, Mel Maia acrescentou que Dege "a usou" para se promover.

"Nicole estava aqui me contando que ela foi traída diversas vezes por ele e que ele estava para lançar música, e queria o engajamento a qualquer custo para conseguir lançar. Ele postou isso justamente para ter um hypezinho. Não vamos dar palco para esse tipo de gente", finalizou.