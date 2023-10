Britney Spears explica por que gosta de tirar fotos nua

Britney Spears, 41, falou sobre o motivo de publicar fotos nuas nas redes sociais na autobiografia "A Mulher em Mim" (Editora Buzz), que será lançada em 24 de outubro.

Explicação. "Eu sei que muitas pessoas não entendem por que eu amo tirar fotos minhas quando estou nua ou usando novos vestidos. [...] Mas acho que se eles tivessem sido fotografados por outras pessoas milhares de vezes, cutucados e posados para aprovação dos outros, entenderiam que eu fico muito feliz em posar do jeito que me sinto sexy e tirar minhas próprias fotos."

Nudes. Nos últimos anos, Britney publicou diversas fotos e vídeos nas redes sociais nos quais aparece topless, cobrindo apenas partes estratégicas do corpo.

Desentendimento na família. As publicações geraram conflitos entre a cantora e os filhos Preston, 18, e Jayden, 17 — frutos do relacionamento com o ex-marido Kevin Federline, 45.

Afastamento dos filhos. Sobre as fotos da mãe, em entrevista à TV britânica ITV, Jayden afirmou que "é como se ela [Britney] quisesse postar algo no Instagram para chamar atenção".

O que Britney diz em seu livro?

Em "A Mulher em Mim", Britney contou que não usava drogas sintéticas, mas recorria a medicamentos para TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). "Nunca fui tão selvagem quanto a imprensa fez parecer."

A cantora não quis apelar para drogas alucinógenas e sintéticas e também "nunca teve problemas com bebida". "Os remédios me deixaram chapada, sim, mas o que achei muito mais atraente foi que me deu algumas horas de me sentir menos deprimida."

Britney engravidou de Justin Timberlake quando os dois namoraram na juventude, mas acabou fazendo um aborto.

A cantora disse que não teria abortado se não fosse por Timberlake. "Foi uma surpresa, mas para mim, não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Eu esperava que tivéssemos uma família um dia, isso só aconteceria muito antes do que eu tinha previsto. Mas Justin definitivamente não estava feliz. Ele disse que nós não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", escreve Spears.

Depois do término com Timberlake, Britney viveu um affair com Colin Farrell. A cantora contou que decidiu ficar com o ator após descobrir que o ex-namorado já havia ficado com outras mulheres.

Ela definiu a relação com Farrell como uma espécie de briga. Eles se conheceram nos bastidores do filme "Swat". "Briga é a única palavra para isso — ficamos tanto um em cima do outro, lutando tão apaixonadamente que era como se estivéssemos em uma briga de rua."