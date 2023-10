Atriz de 'João de Deus' sobre relação com mulheres: 'Sofri menos violência'

Atriz Bianca Comparato, 37, em entrevista ao Globo:

Trabalho em "João sem Deus — A queda de Abadiânia": "O que me seduziu no roteiro foi contar a história pelo ponto de vista das vítimas. A série trata dos traumas delas. Me concentrei na fé da Carmem, numa crença quase inabalável que acabou a cegando."

Importunação sexual no set: "Sergio Penna foi meu preparador de elenco, um profissional que acaba ocupando um lugar de guru na vida do ator. Foi um baque muito grande quando as denúncias [de importunação sexual] vieram à tona. Liguei para todas as mulheres que lembrei ter encontrado lá e dei todo o meu apoio."

Angústia com o fim das gravações: "Durante o processo, estava muito envolvida. Depois, fiquei com medo de mexer com esse homem poderoso. Passei um tempo com receio de sofrer algo tanto no físico quanto no energético."

Abusos e assédio: "Muitas amigas já viveram essas situações. Acho que sofri menos violências na vida porque a maioria dos meus relacionamentos foi com mulheres. Fiquei menos tempo exposta aos homens."

Oportunidades e amadurecimento na carreia: "Já fui ultrasseletiva nos meus trabalhos. Se pudesse voltar, teria sido menos. A idade me ensinou que não existe papel pequeno, o legal é a arte do encontro. Fico feliz por não me colocar mais essa pressão. Minha analista arrasou."