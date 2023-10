André lembra de Rachel em A Fazenda: 'Me chamava de encrenqueiro'

André Gonçalves e Jaquelline Grohalski lembraram de Rachel Sheherazade enquanto lavavam a louça em A Fazenda 2023 (RecordTV). Eles riram ao falar de como a jornalista costumava competir com o ator para lavar as louças sujas.

Jaquelline: "Lembra que você e a Rachel ficavam disputando [quem ia lavar a louça]? 'Não, deixa que eu vou lavar'. 'Mas eu já estou lavando'".

André: "Ela me chamava de encrenqueiro!".

Rachel foi expulsa do reality show rural na última semana. Ela tocou no rosto de Jenny Miranda enquanto as duas discutiam, o que foi considerado agressão pelas regras do programa.